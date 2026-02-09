丹麥工程師開發反美產品App 拍照上傳辨識產地

逛超市的時候，拿起手機掃一下，就可以幫忙辨識買的東西是出自哪個國家。由於美國總統川普多次表達，不管是用買的，還是其他手段，一定要取得丹麥的自治領地格陵蘭，讓丹麥民眾群情激憤，走上街頭抗議，甚至有工程師發開一款名為「Made O’Meter」的App，避免消費者錯買了美國產品，要共同抵制川普和美國，讓買菜、購物也變得政治化，而這款App也迅速登上丹麥應用商店排行榜上的第一名。

Made O'Meter開發者羅森菲爾特表示，「你可以拍攝多款產品的照片，然後就會開始分析，你可以知道哪些已經被識別出來了，哪些是安全的、哪些該避免，你甚至可以說，我不想買美國貨，我只買歐盟製造的產品。」

這款App是在2025年3月上架，一開始有超多人下載，但後來使用率下降，整個夏天只有辨識了500張照片，可是就在川普的格陵蘭言論出來後，下載率達到最高峰，3天就有3萬人次下載，分析了7萬張產品照片，而在1月23日當川普受訪時談到，美國將得到想要的一切，而且將取得格陵蘭上美軍基地的主權時，Made O’Meter當天的產品掃描次數就接近4萬次。

丹麥民眾尼爾森指出，「那是因為川普的政治政策，是這樣沒錯，我們就是在抵制，但我們不了解美國的所有產品，只知道那些知名的品牌。」

丹麥民眾富格爾桑說道，「會這樣是因為川普，但他是一位很不一樣的總統，我不認為我們應要用這麼方法抗議。」

除了Made O’Meter，現在還有名為NonUSA的App，下載量已經超過10萬次，而最高峰的時候，每分鐘會收到526件需要辨識的產品。根據哥本哈根大學經濟系教授的研究，其實丹麥販售的美國產品很少，大約只占所有產品的1%到3%而已，而真正最多丹麥人用的，反而是美國的科技產品，像是蘋果的iPhone和微軟的軟體，而且這些反美App，還是從蘋果和Google的應用程式商店下載。