丹麥打造新北極巡邏艦 確保國土安全

南部中心／陳家祥、蘇晟維 高雄報導根據國防部的國防預算書，今年將是國軍對外採購重要裝備的交貨高峰期，民視新聞就在5日凌晨，在高雄市區獨家直擊軍方運送武器的過程，好幾輛拖板車，一路沿著高雄港往左營軍區移動，還特意用黑布包覆，但軍事專家從車輛外觀推測，疑似是魚叉飛彈發射車，或是新採購的火山布雷系統載車。確切武器設備，仍是得依軍方的說明為主。5日凌晨，高雄市區出現數量拖板車，疑似運送魚叉飛彈發射車或是火山布雷系統。（圖／民視新聞）凌晨兩點多，好幾輛大型拖板車，載運大型物品在高雄市區移動，仔細一看就會發現，這些物品都特地用黑布包起來，但從包起來的外觀來看，疑似就是軍事用車輛，軍事專家蘇紫雲指出，「以它的陸輪的輪胎的位置，還有底盤部分的特徵，很接近這個M997A4型的載車，那第二個就是，帆布部分的輪廓也透露出，它是斜向的配置，那就符合火山布雷車，斜向發射地雷的特性。」5日凌晨，高雄市區出現數量拖板車，疑似運送魚叉飛彈發射車或是火山布雷系統。（圖／民視新聞）由於拍攝地點是高雄港區往左營軍區主要幹道，軍事專家從透出的外觀推測，很可能就是我國向美國採購的火山機動布雷系統，2022年底，美國拍板銷售台灣14套火山機動布雷系統，包括布雷設備M136，以及M997A4載車等，原定是2023年及2026年分兩批交付，後來因為延宕改為都在今年交付，而這款布雷系統，一次可載運960枚地雷，在40秒內鋪設120公尺乘1150公尺的範圍，但設定要132公斤的壓力才會引爆，一般認為，如果中國軍隊要搶灘，能有效阻絕敵方車輛登陸。5日凌晨，高雄市區出現數量拖板車，疑似運送魚叉飛彈發射車或是火山布雷系統。（圖／翻攝畫面）軍事專家蘇紫雲認為，「如果是火山布雷車的話，對於台海的防衛作戰，可以起到正面的意義，因為它是在海灘敵人，就是最後階段快要登陸的時候，各個作戰區就可以用，這種快速布雷方法，延遲阻止敵方的這個建立灘頭堡。」也有人推測，可能是魚叉飛彈發射車，這套岸置型防衛系統可以強化台灣海上阻擊船團能力，2026年底前預計陸續交運系統及飛彈，包括訓練模擬器，飛彈發射車，雷達車等機動發射車組，最後運交的是飛彈本體。根據今年度的國防預算書，2026年將進入採購交貨的高峰期，但是否真的就是火山布雷車已經到貨，或是運交岸置機動魚叉飛彈系統，相關軍購的採購期程，仍是得依軍方的說明為主。原文出處：獨／直擊軍方運送武器 疑為新採購的「這項目」 更多民視新聞報導春節期間海巡署不打烊 全線戒備守護「三安」新台幣改版孫中山消失被批「去中國化」 梁文傑：台灣人文化底蘊比對岸好太多中國人想來就來？金馬旅遊突解禁 陸委會怒了：我們應該要很感恩嗎

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言