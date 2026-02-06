丹麥打造新北極巡邏艦 確保國土安全
記者潘紀加／綜合報導
丹麥宣布在本土打造5艘新型北極巡邏艦，取代現役老舊艦艇，部署於格陵蘭海域執行巡邏作業；該計畫將同步整合國內造艦資源，藉由提升國防工業產能，加強確保國土安全。
丹麥國防部2日發布這項計畫，表示這5艘新銳的北極巡邏艦，將由全國多處工廠負責製造次系統與設備，並計畫將北日德蘭地區（North Jutland）腓特烈港的組裝廠收歸國有，用於進行最終組裝與測試作業。待新艦技術規格定案後，將啟動合約與供應鏈作業談判。
丹麥國防部長波爾森表示，丹麥擁有悠久的航運與造艦歷史，新艦建造計畫將有助整合資源與提升造艦能量，加強確保北極圈區域穩定；「國防採購與後勤組織」（DALO）也表示，這項計畫將成為國家艦隊計畫的關鍵環節，為海軍後續採購規劃奠定重要基礎。
美國《國防郵報》報導，丹麥目前擁有4艘「泰提斯級」（Thetis-class）與3艘「克努德拉斯穆森級」（Knud Rasmussen-class）巡邏艦，並長期部署於格陵蘭，但皆面臨設備老化問題，預計新北極巡邏艦將於2030年服役，提升遠洋巡邏任務作業能量。
丹麥現役巡邏艦「泰提斯號」（F357）日益老化，該國已啟動新北極巡邏艦造艦計畫。（達志影像／路透社資料照片）
