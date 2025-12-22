丹麥採購水下監測艦 守護關鍵基礎建設

記者丘學陞／綜合報導

丹麥國防部17日與民間公司簽署合約，購入1艘離岸風電運維船（SOV），後續將改裝為水下監測艦，搭配運用感測器與水下無人載具（UUV），並由皇家丹麥海軍操作，提升海底電纜與能源管線等關鍵基礎建設的安全防護能量。

軍聞網站「Naval News」報導，這項合約是由國防採購局（FMI）與「Navigare Capital Partners A/S」公司簽署，購入該公司名為「Norwind Helm」的離岸風電運維船，後續則預定將接受改裝，增設各式感測器與設備，並增加UUV的操作與維修設備；預計最快可望於2026年底前完工交付，並將在獲得新艦名後，正式加入皇家丹麥海軍服役陣容。

「Norwind Helm」最初是由「Norwind Offshore」公司建造，並於2024年10月完工啟用，該艦艦長約85公尺、寬約19.5公尺，艦內空間共可搭載87名船員與作業人員；值得一提的是，該艦配備先進動力系統，除在艦艏、船艉分別設置1組與2組艦艏吊艙式推進器外，艦艏底部還另外增設2具側向推進器，可在複雜海況中維持穩定航行能力，有效執行各類任務。

丹麥國防部強調，基於先前提出的《2024年至2033年國防協議》中，明定需積極採取作為，強化關鍵水下基礎設施的防衛能量；因此這項新計畫將使丹麥海軍獲得先進裝備，可望承擔巡邏與監測重任，維繫北海與波羅的海水下關鍵建設的防護能量。

丹麥採購1艘離岸風電運維船，後續將改裝為水下監測艦，確保水下基建安全。圖為該艦先前執勤資料照。（取自「Norwind Offshore」公司網站）

「Norwind Helm」號配備吊艙式推進器與側向推進器，可在惡劣海象下穩定作業。（取自「Norwind Offshore」公司網站）