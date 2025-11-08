丹麥擬禁15歲以下使用社群媒體 國會多數黨派支持

（中央社哥本哈根7日綜合外電報導）繼澳洲政府禁止16歲以下兒少使用社群媒體的命令將於12月上路，丹麥政府今天也宣布將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，這項計畫目前已獲得丹麥國會多數黨派支持。

路透社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）10月在國會開議致詞時已呼籲限制兒少使用社群媒體，原因是擔心他們的心理健康。

丹麥政府的計畫也讓部分家長在子女年滿13歲的情況下，經專門評估後有權讓孩子使用某些社群媒體。

丹麥數位事務部長歐森（Caroline Stage Olsen）表示：「所謂社群媒體靠著偷走我們孩子的時間、童年與幸福來蓬勃發展，我們現在要讓這種情況停止。」

這項計畫尚待丹麥國會正式表決，但大多數黨派已表示將支持。

根據丹麥政府說法，當地兒少最常使用的社群平台有Snapchat、YouTube、Instagram和TikTok。

丹麥競爭與消費者管理局（Danish Competition and Consumer Authority）今年2月公布的分析報告則顯示，丹麥兒少平均每天花費2小時40分在社群媒體上。（翻譯：高照芬/核稿：張正芊）1141108