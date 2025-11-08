丹麥擬禁15歲以下兒童使用社群平台 澳洲自12月10日起違規恐遭罰10億元

記者蒲世芸／綜合報導

丹麥政府宣布，將推動立法禁止15歲以下兒童使用特定社群媒體平台，成為歐盟中首批設定「社群使用年齡下限」的國家之一。這項政策獲得國會多數政黨支持，被視為丹麥在兒少數位保護上的重大轉折點。丹麥數位化部在聲明中指出：「作為歐盟中最早行動的國家之一，丹麥正邁出劃時代的一步，為社群媒體設立年齡限制，目的在於保護孩子與青少年的數位安全。」

丹麥欲推動立法，禁止15歲以下兒童使用社群媒體平台。（圖／翻攝自Pixabay）

擬禁15歲以下兒童使用

根據政府規劃，15歲以下兒童原則上不得使用可能讓他們「接觸到有害內容或功能」的社群平台。不過，若家長認為孩子能負責任地使用網路，將可例外同意他們在13歲時就註冊帳號。

至於這項禁令會涵蓋哪些平台，以及如何實際執行，政府尚未公布具體細節。

打造更安全數位環境

除了限制年齡，丹麥政府也計畫投入約1億6千萬丹麥克朗（約新台幣7.7億元），用於14項改善兒少線上環境的措施。包括強化對歐盟《數位服務法》（Digital Services Act）的監管、支持發展替代性社群平台，以及打擊網紅違法行銷行為。

「我們要明確表達一件事，孩子不應被丟進一個充滿商業利益與有害內容的數位世界裡，讓他們孤軍奮戰。」數位化部在聲明中指出，現今孩子的睡眠被打亂、注意力被分散，還承受著來自線上關係的壓力，「這不是任何家長、老師或教育者能單獨解決的問題。」

跟進澳洲腳步 全球社群管制新趨勢

丹麥的政策靈感，部分來自澳洲。澳洲將在12月成為全球首個全面禁止兒童使用社群媒體的國家，規定使用者須年滿16歲。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）9月曾在聯合國會議上表示，澳洲的「常識性決定」令人啟發。根據澳洲法律，社群平台若允許16歲以下兒童開設帳號，最高可被罰款5,000萬澳幣（約新台幣10億元）。

5日，澳洲也將Reddit與Kick直播平台納入管制名單，與Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、X（前Twitter）、Threads與YouTube等平台一同，須在12月10日前關閉所有未滿16歲使用者帳號。

