丹麥數千民眾走上街頭 要求美國尊重格陵蘭自決

美國總統川普(Donald Trump)多次威脅併吞格陵蘭，數以千計丹麥民眾今天(17日)走上街頭抗議，要求美國尊重格陵蘭人的自決權。

路透社報導，示威群眾聚集在丹麥首都哥本哈根市中心廣場，揮舞著紅白相間的格陵蘭旗和「放開格陵蘭」等標語，一邊吶喊「格陵蘭是非賣品」口號，並朝美國大使館前進。

丹麥的格陵蘭民間組織Uagut主席拉德馬赫(Julie Rademacher)表示，她感激丹麥民眾的支持，「格陵蘭與格陵蘭人已在非自願的情況下，站上這場民主與人權保衛戰的前線」。

除了哥本哈根之外，丹麥其他城市也有民眾上街聲援，格陵蘭首府努克(Nuuk)今天稍晚也將舉行示威活動。

格陵蘭是丹麥的海外自治領土，因為戰略位置關鍵、礦產資源豐富，成為川普眼中的重要目標。格陵蘭議會5個政黨近期表示，儘管最終的目標是從丹麥獨立，然而面對川普政府的威脅，與其加入美國，他們寧可續留丹麥。