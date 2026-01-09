丹麥數據打臉中俄威脅理由！川普覬覦格陵蘭 竟自曝是「心理」需要
編譯林浩博／綜合報導
美國川普政府從上到下，都以國安作為需要控制格陵蘭的理由，副總統范斯（JD Vance）還以此放話歐洲應嚴肅看待總統川普。但丹麥媒體打臉美方說法，引述數據指出，格陵蘭周邊海域，根本不見中國與俄羅斯船艦。
川普自己更在8日刊登的《紐約時報》專訪當中自爆，自己是因「心理」需要，才想擁有格陵蘭。因為一人的心理需求，華府忙得人仰馬翻，美國媒體披露，川普團隊趕在20天期限提出收購格陵蘭方案。
誰才能保護格陵蘭？
美國副總統范斯於8日接受福斯新聞專訪，他直言格陵蘭是美國、甚或世界飛彈防禦的「關鍵」，重炮抨擊丹麥與歐洲在此「做得不好」，暗示美方有必要取得格陵蘭。
范斯說：「但願這事不會發生，可是假若中國與俄羅斯，或是某人向我們（北美洲）大陸發射核彈，向歐洲發射核彈，格陵蘭是這個飛彈防禦的關鍵部分。」
范斯質疑，歐洲與丹麥對格陵蘭的防務投資不足，無法確保格陵蘭作為維護世界安全的支柱。同一天范斯在白宮被記者問及，他再放話歐洲應「嚴肅」看待川普提議。
范斯如此說道：「我給歐洲領袖與其他人的建議是，嚴肅看待美國的總統。我們要求歐洲朋友的是，更為嚴肅看待那塊土地的安全，因為如果他們不這樣做，美國就會有所行動。」
滿滿中俄船艦？格陵蘭周邊實際空蕩蕩
川普政府總以中俄的國安威脅，當作取得格陵蘭的正當理由，但此說法遭到實際數據打臉。
川普聲稱格陵蘭遭「中、俄船隻滿滿包圍」，可是丹麥政府一直以來都予以否認。當地媒體《政治報》（Politiken）日前更引用船隻自動辨別系統（AIS）的資料，證明格陵蘭周邊海域空蕩蕩一片，只有寥寥幾艘在地拖網漁船。
丹麥皇家國防學院學者里本（Johannes Riber）表示，莫斯科常以拖網漁船作為間諜船的掩護，但自從一年前丹麥終止與俄方的漁業協議，俄國漁船無法進入丹麥的經濟海域捕魚，俄方在格陵蘭周邊的存在有所減少。而中國從未和丹麥有過漁業協議，因此中國漁船也鮮少在格陵蘭一帶現蹤。
里本另指出，俄國艦隊有權通過，但其規模小又老舊，有些船甚至無法出海，因此並非重大威脅。格陵蘭附近海域還受到挪威的特別監控，但奧斯陸同樣並未發現中、俄船隻的增多。
並無取得格陵蘭的必要
格陵蘭位處北極與北美洲之間，確實戰略位置重要，是早期飛彈預警系統，以及監控區域船隻的良好地點。但美國也早從二戰以來，就在島嶼西北端的皮圖菲克（Pituffik）基地駐守了約100名士兵。而且根據美國與丹麥的防禦協定，美方可在當地駐守任何數量的兵力。
美國駐中國前大使伯恩斯（Nicholas Burns）即批評，美國根本沒取得格陵蘭的必要。伯恩斯說：「丹麥首相一整年都說，她歡迎格陵蘭更多的美軍存在，也歡迎更大的美國投資稀土項目，我們無須這些誇張恐嚇，就能取得自己想要的。我們只需以尊重態度對待盟友。」
為何想要格陵蘭？川普自爆「心理」需要
中俄威脅說不成立，美國也早就在格陵蘭設有基地，資源的開發同樣受到宗主國丹麥歡迎。那麼，為何川普還是非要併吞格陵蘭不可？
《紐時》記者詢問川普理由，答案卻是相當簡單粗暴。川普答道：「因為這是我感覺心理對成功的需要。我認為『所有權』可給予你無法做的事情，不論你說的是租借，還是合約。『所有權』可以給予你無法只靠簽約就能得到的事物與要素。」
《紐時》分析，川普這番話再度體現他無視主權與國界的世界觀，沒有什麼比美國扮演西方保護者的角色更重要。
老闆要求累死打工人！川普團隊限期20天提收購案
雖然丹麥同屬北約盟國，但川普並未排除動武選項，引發歐洲盟國緊張。白宮在隔天8日又出面強調，美方官員正「積極」討論收購格陵蘭的可能方案。
美國媒體引述知情人士報導，取得格陵蘭本來並非優先任務，但在3日的委內瑞拉軍事行動成功之後，因為川普的一時興起，又被排上日程。據他們所說，川普只給了兩週至20天的時間處理，目前團隊在絞盡腦汁，思考能擴大美國勢力的商業協議草案，當中包括稀土與水力開發等項目，但恐怕仍無法滿足川普對短時間內巨大成果的要求。
