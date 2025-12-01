丹麥斥資採購NASAMS 打造多層防空體系

記者廖子杰／綜合報導

丹麥國防部日前與挪威國防大廠康士伯簽約，斥資5億歐元（約新臺幣184億元）採購「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），藉此提升關鍵空防戰力、深化與北歐地區盟友防務合作。

康士伯11月27日證實，丹麥國防部已下單採購新一批先進中程防空系統NASAMS，加速建構可有效反制複雜空中威脅的多層防空體系，進而強化北約北翼的集體防空和嚇阻能量。丹麥「國防採購與後勤組織」（DALO）預計自明年起接收首批關鍵零附件，並有望在2028年達「全作戰能力」（FOC）。

由康士伯與美國RTX（原名雷神）合作打造的NASAMS，以雷神MPQ-64「哨兵」雷達為核心，搭配陸射版AIM-120空對空飛彈，最大攔截範圍可達25公里，其發射架也能搭配運用「刺針」與AIM-9X「響尾蛇」等飛彈，並搭載紅外線光電感測器和雷射測距儀，擁有全天候監偵能力，能有效防禦戰機與巡弋飛彈等威脅。

丹麥6月公布最新建軍藍圖，將分階段購置NASAMS、IRIS-T SLM與雲母垂直發射型（VL MICA）等3款防空系統，用於打造分層防空體系，加強肆應俄羅斯侵略威脅。