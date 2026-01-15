丹麥格陵蘭高官赴白宮會談後仍有「根本性分歧」 川普：會有解決辦法

2026年1月14日，格陵蘭外長莫茨費爾特（右）與丹麥外長拉斯穆森（左）在丹麥駐美大使館外召開記者會。美聯社



美國總統川普近日再三強調，美國必須取得格陵蘭，以防範中國與俄羅斯在北極擴大勢力範圍，但丹麥與格陵蘭已表態不願接受。丹麥與格陵蘭外長週三（1/14）赴白宮與美國副總統范斯、國務卿盧比歐會晤，雙方意見仍存在「根本性」分歧。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）在會後記者會指出，雙方已進行「坦率但具建設性地討論」，但「看法仍有分歧」。不過雙方已同意成立「高層工作小組」，探究能否找到「共同前進的方案」，這個小組預計數週內將開會。

廣告 廣告

拉斯穆森表示：「我們同意，有必要從高層坐下來討論，看看是否有可能兼顧總統（川普）的關切，同時尊重丹麥王國的紅線。這就是我們要展開的工作。」

拉斯穆森直言，川普已表明立場，但「我們有不同意見」。他重申，丹麥仍認為長期安全「可以在現有框架內得到保障」。

他表示：「任何不尊重丹麥王國領土完整及格陵蘭人民自決權的想法，當然是完全不可接受的。因此我們仍有根本性分歧，但我們同意持不同意見，仍將繼續對話。」

●川普：只能接受格陵蘭由美國控制

這場會談舉行前，川普才在社群平台Truth Social發文表態，堅持任何未能讓美國控制格陵蘭的方案均「不可接受」。

他強調，美國必須取得格陵蘭以保障國家安全，因為格陵蘭對美國打造「黃金穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統「至關重要」。他表示，如此也有助於強化北大西洋公約組織（NATO），因此北約領導人應推動由美國掌握格陵蘭。

週三下午，川普在白宮被問及此事時態度樂觀。他表示自己「與丹麥關係非常好」，「我們看看事情如何發展，我認為會有解決辦法」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）週二公開宣布，若現在就在丹麥與美國之間選擇，格陵蘭選擇留在丹麥。他表示：「格陵蘭不想被美國擁有，不想由美國統治，我們選擇我們現在所知的格陵蘭，它是丹麥王國的一部分。」

川普則回應說：「那是他們的問題。我不同意。我不知道他是誰，也不了解他，但這對他會是個大問題。」

格陵蘭是全球第一大島，除位處北極海運的重要戰略位置，也擁有石油、天然氣與稀土等豐富自然資源。

更多太報報導

對美關係轉圜！委內瑞拉代總統首度通話川普 承諾續釋政治犯

美暫停「75國公民」申請移民簽證 防止依賴公共福利

「處決示威者暫緩」川普仍不排除動武！伊朗關閉領空、部分美軍撤離中東

點名台灣！川普重課特定AI晶片25%關稅 輝達、AMD中槍