丹麥版「台灣之盾」 IFPC獲美准售 破千億含IBCS整合作戰系統

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國務院昨日一口氣批准四國軍售案，其中最大項屬軍售丹麥的美版鐵穹「間接火力防護能力」(IFPC)系統和AIM-120C-8先進中程空對空飛彈(AMRAAM)，總價值達37.3億美元(約新台幣1167億)，這與先前丹麥決定建立防空部隊，打造分層防空體系有關。

根據國家安全合作局(DSCA)公告，美批准價值30億美元(約新台幣938.6億)的「間接火力防護能力」(IFPC)及指管系統，包括24套可攜帶18枚AIM-9X飛彈容量的全彈藥彈匣(AUR-M)、8套IFPC發射器；另外還有2套哨兵雷達及整合式作戰指揮系統(IBCS)、2套IBCS作戰中心、2套IBCS協同作戰環境系統和6套IBCS中繼站。該軍售還包括IFPC的相關彈藥裝填車、通訊設備、技術、後勤和訓練等服務。

另一項軍售則是價值7.3億美元(約新台幣228.4億)的AMRAAM飛彈，數量多達200枚，並包含運輸、軟硬體附件、技術後勤等服務。

DSCA表示，軍售丹麥IFPC可提升其中遠程地面防空能力，AMRAAM飛彈則能讓丹麥擁有現代化且性能頂尖的空對空彈藥。

先前美國政府結束停擺之際，便立即批准軍售丹麥價值3.184億美元(約新台幣98.99億)的響尾蛇AIM-9X Block II飛彈，可望納入IBCS系統中。

丹麥自2005年汰除鷹式飛彈後，僅能依賴空軍戰機和海軍防空飛彈支撐防空網，近年為因應俄羅斯威脅，決定重建防砲部隊，分階段租借「國家先進地對空飛彈系統」(NASAMS)、採購IRIS-T SLM與雲母垂直發射型(VL MICA)等3款防空系統，打造分層防空體系。

其中，NASAMS系統已整合進IFPC中，因此IFPC發射器也能發射AMRAAM飛彈。

