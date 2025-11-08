丹麥祭15歲以下兒少社群禁令 授權家長評估13歲以上使用
在經過好幾個月的協商，丹麥政府在7日宣布將禁止15歲以下的兒童使用社群媒體，同時授權父母可同意13歲以上的孩子使用社媒。新協議獲得丹麥多個政黨的廣泛支持，國家保護兒少的行動，也從現實生活延伸到網路世界。
丹麥數位事務部長奧爾森說明，「這是一項包含14項內容的協議，目的是要保護未成年人的網路安全，我們目前在丹麥有太多青少年、太多兒童，在大型社群媒體平台上擁有帳號。」
丹麥數位事務部指出，高達94%13歲以下的兒童，在至少一個社群媒體平台上擁有帳號，而10歲以下的兒童超過一半也已經註冊使用，顯示兒少暴露在網路成癮與有害內容的威脅下。丹麥政府從7月開始研擬兒少使用社群媒體最低年齡的法案，希望藉此對社群媒體公司施壓，加強年齡限制的查驗與管理。總理也在10月正式宣布將限制兒少使用社群媒體的年紀。
丹麥總理佛瑞德里克森曾在10月表示，「最初讓手機進入孩子生活是出於好意，希望他們能打電話回家、與朋友聯絡，但我們卻不知不覺釋放了一個怪物。」
丹麥是繼法國和澳洲等國之後，出手限制兒少使用社群媒體的國家，反映出各國政府高度關注兒童因線上成癮與有害內容所導致的心理衛生問題。許多社群平台已經明文禁止13歲以下的用戶註冊，但驗證機制始終存在漏洞，也引發外界抨擊社群平台缺乏積極作為的聲浪。除了設定年齡下限，丹麥也計畫善用全國性的電子身分識別系統，設計年齡驗證應用程式，針對未成年的公民建立網路防護機制。
