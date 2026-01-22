丹麥籲展開「建設性」對話 強調須尊重領土完整性

丹麥今天(22日)呼籲，就自治領地格陵蘭問題展開「建設性」對話，但前提是必須尊重丹麥作為歐洲聯盟與北大西洋公約組織成員國的領土完整。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)在聲明中表示：「我們可以就所有政治層面進行談判，包括安全、投資與經濟，但我們不能談判主權。」

上述談話是在美國總統川普(Donald Trump)突然宣布取消對歐洲的關稅措施，並排除以軍事手段自丹麥手中取得格陵蘭的可能性之後發表。

廣告 廣告

川普在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(Work Economic Forum)上向媒體表示，相關協議是與北約秘書長呂特(Mark Rutte)協商而成。呂特則指出，他與川普的會談中「並未觸及格陵蘭主權」議題。

佛瑞德里克森表示，她在呂特與川普於達沃斯會面前後，都與呂特通過話。

她強調：「丹麥王國希望在尊重我國領土完整的前提下，與盟友持續就強化北極地區安全展開建設性對話，包括美國的『金穹』(Golden Dome)計畫。」(編輯：宋皖媛)