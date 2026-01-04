丹麥總理要求川普 停止對格陵蘭島威脅

丹麥總理佛瑞德里克森已經告知美國總統川普，「停止威脅」佔領格陵蘭島。

英國廣播公司BBC報導，丹麥總理佛瑞德里克森說，談論美國需要接管格陵蘭島，完全沒有意義，她補充，美國無權併吞丹麥王國三個組成部分的任何一個。先前，美國總統川普一位助手的妻子，在推特上發布了一張格陵蘭島地圖，地圖顏色和美國國旗相同，文字寫著「很快」。

BBC報導，川普曾多次提出格陵蘭島可能成為美國吞併的一部分，理由是戰略位置和礦產資源豐富。佛瑞德里克森在丹麥政府網站發表聲明說，她是在非常直接地向美國喊話。她說，丹麥以及格陵蘭島，是北約成員國，受到北約保障，她還說，丹麥已經和美國簽署了國防協議，使美國能進入格陵蘭島，而且丹麥已經加大對北極地區安全的投入。

佛瑞德里克森說，強烈敦促美國，停止對歷史上關係密切的盟友，以及另一個國家和人民的威脅。這兩個國家和人民已經非常明確地表示，他們不會被出賣。格陵蘭島人口大約57,000人，1979 年以來一直享有高度自治權，但國防和外交政策還是由丹麥掌控。雖然大多數格陵蘭人贊成最終脫離丹麥獨立，但民調顯示，絕大多數人反對成為美國的一部分。