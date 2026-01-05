丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結

丹麥總理佛瑞德里克森，2025年12月9日赴國會答詢。路透社資料照片



美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。

路透社、Politico新聞網歐洲版報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）週一召開國際記者會，表示格陵蘭正尋求加強與美國的關係，居民不必擔憂美國會立刻採取接管行動。

他說：「我們現在並不認為國家會在一夕之間被接管。不能將格陵蘭與委內瑞拉比較。我們是民主國家」。

川普週日接受《大西洋》雜誌訪問，報導稱，川普的談話顯示，委內瑞拉不會是被美國干涉內政的最後一個國家。

川普說：「我們真的很需要格陵蘭，絕對需要。我們需要格陵蘭以加強防衛。」他表示指出，這座隸屬丹麥的島嶼「被俄羅斯和中國船艦包圍」。

川普週一稍早在空軍一號專機上向記者表示，他會在幾週後再談這個問題。

尼爾森週日在臉書表示：「夠了…別再幻想併吞（格陵蘭）。」

格陵蘭為丹麥屬地，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）週一則向丹麥廣播公司（DR）表示，對於川普「想要格陵蘭」的言論，「大家應該認真看待」。

她表示：「我已非常清楚地表明丹麥王國的立場，格陵蘭也多次表示，他們不想成為美國的一部分。」

格陵蘭是全球最大的島嶼，人口約5萬7000人。格陵蘭本身並非北大西洋公約組織（NATO）的獨立成員，但受到丹麥北約成員國身分的保障，美國也是北約成員國。

佛瑞德里克森還說：「如果美國攻擊另一個北約國家，一切都將宣告終結。」

川普上月已任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）出任格陵蘭事務特使。蘭德瑞已公開支持將格陵蘭納入美國版圖。

格陵蘭位在歐洲與北美之間的戰略位置非常關鍵，是美國彈道飛彈系統部署的重要據點。格陵蘭也擁有豐富的礦產資源，而美國一直積極擴展礦產來源，以降低對中國的依賴。

包括英國、德國、歐盟領袖週一均表示對丹麥的支持，強調格陵蘭的未來應交由其人民決定。

