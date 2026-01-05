丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。
路透社、Politico新聞網歐洲版報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）週一召開國際記者會，表示格陵蘭正尋求加強與美國的關係，居民不必擔憂美國會立刻採取接管行動。
他說：「我們現在並不認為國家會在一夕之間被接管。不能將格陵蘭與委內瑞拉比較。我們是民主國家」。
川普週日接受《大西洋》雜誌訪問，報導稱，川普的談話顯示，委內瑞拉不會是被美國干涉內政的最後一個國家。
川普說：「我們真的很需要格陵蘭，絕對需要。我們需要格陵蘭以加強防衛。」他表示指出，這座隸屬丹麥的島嶼「被俄羅斯和中國船艦包圍」。
川普週一稍早在空軍一號專機上向記者表示，他會在幾週後再談這個問題。
尼爾森週日在臉書表示：「夠了…別再幻想併吞（格陵蘭）。」
格陵蘭為丹麥屬地，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）週一則向丹麥廣播公司（DR）表示，對於川普「想要格陵蘭」的言論，「大家應該認真看待」。
她表示：「我已非常清楚地表明丹麥王國的立場，格陵蘭也多次表示，他們不想成為美國的一部分。」
格陵蘭是全球最大的島嶼，人口約5萬7000人。格陵蘭本身並非北大西洋公約組織（NATO）的獨立成員，但受到丹麥北約成員國身分的保障，美國也是北約成員國。
佛瑞德里克森還說：「如果美國攻擊另一個北約國家，一切都將宣告終結。」
川普上月已任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）出任格陵蘭事務特使。蘭德瑞已公開支持將格陵蘭納入美國版圖。
格陵蘭位在歐洲與北美之間的戰略位置非常關鍵，是美國彈道飛彈系統部署的重要據點。格陵蘭也擁有豐富的礦產資源，而美國一直積極擴展礦產來源，以降低對中國的依賴。
包括英國、德國、歐盟領袖週一均表示對丹麥的支持，強調格陵蘭的未來應交由其人民決定。
更多太報報導
雙腳上鍊、身穿囚衣 馬杜洛首次出庭高喊：我還是我國總統
能源股領漲！馬杜洛遭捕點燃美股牛市 道瓊狂噴近6百點創新高
敬酒不吃吃罰酒？WSJ：川普致電馬杜洛提下台換特赦 多次遭拒後決定來硬的
其他人也在看
川普再發覬覦格陵蘭言論 丹麥總理稱應認真對待
（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，當美國總統川普表示他想要取得格陵蘭時，人們應當認真對待，並重申格陵蘭並不想要成為美國的一部分。中央社 ・ 7 小時前 ・ 2
川普覬覦格陵蘭 丹麥總理警告：若美方攻擊等於北約終結
美國發動軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，丹麥總理佛瑞德里克森表示，當美國總統川普喊要得到格陵蘭時，就應認真對待，更重申格陵蘭並不想要成為美國的一部分。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美國單邊行動抓馬杜洛！郭正亮點1後續效應
[NOWnews今日新聞]美國近日對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便逮捕總統馬杜洛夫婦，引部分人士疾呼，美國此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊，還有諸多後續效應。對此，前立委郭正亮昨（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 15 分鐘前 ・ 7
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
襲委國後川普重提「需要格陵蘭」 丹麥首相籲停止威脅
委內瑞拉總統馬杜羅被捕後，美國總統川普4日即表示，委國可能不是美國最後一個干預的國家，並強調「美國絕對需要格陵蘭島」；白宮副幕僚長米勒的妻子也在社群發布被美國國旗覆蓋的格陵蘭島地圖，並稱「即將到來」。丹麥首相對此重申，美國無權吞併格陵蘭，呼籲川普停止威脅接管。公視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
「軍傳媒」從「絕對決心行動」看美國斬首式軍事行動的演進
2026 年 1 月初，世界軍事與外交戰略圈被一則震撼性的新聞推至全球焦點：美國軍隊對委內瑞拉展開軍事行動，成功逮捕現任總統尼古拉斯·馬杜洛及其妻子，並將兩人帶回美國接受聯邦審判。這場被稱為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動，引發國際社會廣泛爭論，也標誌著美國軍事介入模式從傳統入侵干預向高度精準權力投射的根本性轉型。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
26歲美女警察「撞臉楊紫」！無濾鏡神級美貌曝光
娛樂中心／楊佩怡報導中國北京西城交通支隊一名26歲女警張鈺，平時負責鼓樓、景山等景區疏導的工作，近日因其幹練形象與神似演員楊紫的親切笑容，被網友封為「北京最美交警」，相關影片也在網上瘋傳，甚至有粉絲從新疆跑到北京找她，為的就是親口向她致意。面對突如其來的暴紅，張鈺也親自回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 3
捷克眾議長稱烏吞資金、籲遠離歐盟惹議 引撤職聲浪
（中央社記者劉郁葶布拉格5日專電）捷克眾議長岡村富夫在新年演說中，聲稱烏克蘭「吞噬捷克人民的資金」，並警告捷克應遠離歐盟，避免被捲入「第三次世界大戰」。此番言論在捷克政壇掀起反彈聲浪，反對派更要求表決撤換其眾議長職位。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
丹麥總理要求川普 停止對格陵蘭島威脅
丹麥總理佛瑞德里克森已經告知美國總統川普，停止威脅占領格陵蘭島。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，丹麥總理佛瑞德里克森說，談論美國需要接管格陵蘭島，完全沒有意義，她補充，美國無權併吞丹麥王中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
川普再喊美國需要格陵蘭 丹麥與歐盟不滿
（中央社哥本哈根4日綜合外電報導）美國總統川普今天重申，他認為格陵蘭應該併入美國版圖，引發丹麥與歐洲聯盟（EU）不滿；丹麥總理佛瑞德里克森敦促美國停止「威脅」格陵蘭。中央社 ・ 20 小時前 ・ 8
今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐民視影音 ・ 15 小時前 ・ 12
委內瑞拉代理總統態度急轉彎！邀請美國合作 聲明：要和平不是戰爭
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）遭逮捕後，由副總統羅德里格斯（DelcyRodríguez）接掌臨時政權，並...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
委國油輪突破美軍封鎖，代理總統就職力保石油命脈，雪佛龍獲准出口
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美軍日前突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)後，委國能源局勢陷入極度震盪。監測機構指出，自2026年1月初以來，約有12艘裝載高達1200萬桶原油及燃料的油輪，以關閉識別系統的「暗黑模式」秘密離開委內瑞拉水域，顯然是在挑戰美國政府的出口封鎖。儘管美國總統川普強調石油禁運仍全面生效，但他亦透露中國等主要客戶將能持續接收石油。在馬杜羅被捕後的動盪期間，委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)面臨嚴重的儲存壓力，由於美方封鎖導致出口停擺，陸上儲油庫一度滿載，迫使公司不得不削減產量。隨後，代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)獲委國國民議會重新任命並正式宣誓就職，其作為石油部長的背景，使其在與美方就「合作議程」進行談判時處於核心地位。川普曾警告，若委國當局不配合開放石油工業，將不排除發動新一波軍事行動。在國際石油巨頭動向方面，美國石油大廠雪佛龍(Chevron)在短暫停工四天後，於週一(1月5日)迅速召回員工並恢復委內瑞拉原油出口，成為當前局勢中的特殊存在。雪佛龍目前是唯一獲得華府豁免、得以將委國原油運往美國墨西哥灣沿岸的企業。市場財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
面對川普兼併威脅 格陵蘭總理警告：夠了
（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）國際社會今天紛紛譴責美國總統川普主張格陵蘭應納入美國領土的說法，格陵蘭總理尼爾森也發文警告：「夠了。」中央社 ・ 13 小時前 ・ 177
《國際政治》川普再發聲要格陵蘭 丹麥嗆停止威脅
【時報-台北電】美國總統川普趁著在委內瑞拉取得「勝利」之際，4日又公開宣稱，美國「絕對」需要格陵蘭島，還向哥倫比亞、古巴、墨西哥等國發出新的威脅。對此，格陵蘭的宗主國丹麥總理佛瑞德里克森急發聲，要求美方停止威脅丹麥和格陵蘭人民。 川普4日接受《大西洋》月刊電訪時稱，委內瑞拉可能不是美國干預的最後一個，並稱「我們絕對需要格陵蘭」。他在空軍一號專機上也說，「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭。它現在具有極其重要的戰略地位」，並一再強調「我們需要格陵蘭，而且丹麥無力承擔此責（保護格陵蘭）」。 川普先前談及對委內瑞拉軍事行動時，宣稱要確保美國「永久主宰西半球」。格陵蘭島位於北美洲東北方，雖是丹麥的自治領地，地理上也屬西半球。格陵蘭基本上被冰層覆蓋，但隨著北極融冰開啟新航道，使其戰略地位提升，陸上和近海的油氣儲量亦相當可觀。 丹麥總理佛瑞德里克森4日發表聲明說，美國無權併吞丹麥王國的任何一部分，強烈敦促美國停止對一個歷史上的親密盟友發出威脅，並再次強調格陵蘭島是非賣品。她指出，丹麥是「因此格陵蘭島也是」北約組織（NATO）成員，處於北約的安全保障之下。 在美軍3日對委內瑞拉動武數小時後，白宮副幕時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普版門羅主義：飛彈托管委內瑞拉，順手打臉北京
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）川普對委內瑞拉的斬首行動，表面上是一次跨國反毒、反恐的「執法升級」，實質上卻是門羅主義2.0的實戰...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
彭博：委內瑞拉聽命川普約束全球40%石油產量 有能力決定油價
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，隨即喊話要美國石油巨擘準備進入拉美這個全球石油蘊藏量最大的國家經營。《彭博社》（Bloomberg）專欄作家布拉斯（Javier Blas）稍早撰文指出，從阿拉斯加到南美洲，全球40%石油產能已經在「唐羅主義」（the Donroe Doctrine, 用川普的名字加上「門羅主義」）的壟罩下，美國將有能力將原油維持在每桶50美元左右，使其在未來面對任何試圖透過限制供應推高油價的國家時都佔據優勢。 布拉斯指出，川普已經擁有了自1940年代小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）以來任何一位美國總統都未曾擁有的經濟和地緣政治槓桿。在他的國家及其周邊地區，他可以開採浩瀚的石油資源。受「唐羅主義」約束的國家佔世界石油產量的近40%，石油儲量約佔20%。 對於任何從事能源和大宗商品行業的人來說，尤其是美國的對手，華府不受限制地獲取委內瑞拉（全球最大的）石油儲備的意義顯而易見。 受美國制裁的俄羅斯寡頭（Oleg Deripaska）３日一針見血地指出：華府將有新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國複製川普「斬首」模式對台？彭博分析可能代價
中國複製川普「斬首」模式對台？彭博分析可能代價EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前 ・ 5