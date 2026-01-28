丹麥與中國續簽2合作協議

根據英國航運相關網站表示，中國大陸與丹麥近日續簽綠色海事科技與造船合作協議。中國工業與資訊部表示，雙方將持續在綠色航運與造船領域展開合作，延續多年來建立的長期夥伴關係。

此次協議續簽，正值丹麥與美國總統川普間關係出現緊張之際。川普日前曾表示，希望加強對丹麥自治領地格陵蘭的控制，以因應包括中國大陸在內的北極地區安全威脅。相較之下，中國與丹麥的合作動向，顯示雙方在綠色產業與海事發展上的高度共識。

據中國公布的會談記錄，中國工業與資訊部部長李樂成在北京會晤丹麥產業、商業及金融事務部長博茲科夫（MortenBodskov）時表示，中國願與丹麥在低碳與零碳燃料動力船舶技術方面展開聯合研發，並探索新能源汽車等相關領域的合作機會。李樂成指出，中國期盼與丹麥深化「戰略合作」，為全球綠色發展作出更大貢獻。

與此同時，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）也於一月二十五日至二十八日訪問北京。芬蘭在破冰船設計與建造方面具備全球領先地位，相關技術被視為未來北極新興航線的重要基礎。奧爾波在中國訪問時表示，期待就雙邊合作及國際議題持續進行交流。

分析師指出，丹麥與芬蘭等北歐國家相繼表態深化與中國大陸的合作，與美國將中國視為北極安全威脅的論述形成明顯對比，也凸顯中國在綠色海事與產業發展議題上，正試圖塑造與北歐國家立場更為接近的國際形象。