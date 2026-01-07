丹麥航運協會發布5年戰略 聚焦培訓與轉型

根據英國航運相關網站引述，丹麥航運協會（Danish Shipping）於今（二○二六）年一月六日正式公布未來五年發展戰略《規劃航向（Charting the Course）》，明確提出以強化丹麥航運競爭力為核心，全面提升丹麥船員專業技能、推動航運產業永續轉型，並深化航運在國防與危機應變體系中的戰略角色。

丹麥航運協會說明，這項五年戰略整體目標，在於鞏固丹麥及丹麥船旗作為丹麥航運公司的主要基地，確保丹麥船員具備世界級專業能力，並持續推動航運業綠色轉型，讓丹麥航運企業在國家防衛與危機準備上發揮更具策略性功能。

丹麥航運協會提出多項關鍵指標：一、丹麥船旗商船隊成長幅度須與全球船隊同步，甚至超越全球平均成長水準；二、至二○三○年時，丹麥籍船員人數須較二○二五年進一步增加；三、丹麥航運協會每年至少提供四百個實習名額，並確保至二○三○年前，投入海事相關教育學生人數逐年成長。

在永續發展方面，該戰略也強調，須推動具全球效力的航運監管與減碳制度，促使航運業綠色轉型不僅侷限於歐盟區域性措施，而是形成更具一致性的國際規範，加速替代燃料與新技術規模化應用。

丹麥航運協會執行長史蒂芬森（Anne H. Steffensen）表示，航運產業具備高度靈活性，而丹麥航運公司長期以來擅長因應全球貿易型態變化，及動盪不安的地緣政治環境。她指出，在目前供應鏈安全與韌性成為全球關注焦點情勢下，丹麥航運產業是一項重要的戰略資產，也是丹麥在動盪世界中的關鍵優勢。

史蒂芬森指出，丹麥航運協會將持續致力於打造具競爭力的國內與國際制度環境，並推動國際航運產業兼具競爭力與永續性轉型，包括加速替代燃料生產、導入新型航運科技。她強調，要實現這些目標，關鍵在於培育世界級海事專業人才，確保丹麥船員與航運產業整體能力持續站穩全球領先地位。