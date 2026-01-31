丹麥諷刺請願「購買加州」破28萬連署 反擊川普併吞格陵蘭言論

一項由丹麥民眾發起、帶有強烈諷刺意味的線上請願，主張「購買美國加州」，連署數已突破 28 萬人。 圖：翻攝自 Denmarkification.com 官網

[Newtalk新聞] 據英媒《獨立報》報導，一項由丹麥民眾發起、帶有強烈諷刺意味的線上請願，主張「購買美國加州」，連署數已突破 28 萬人。該行動透過虛構收購計畫、改名構想與模仿語言，反諷美國總統川普長期宣稱併吞格陵蘭符合美國國家利益的說法，正值歐洲對相關言論不滿升高之際，引發國際關注。

丹麥近日出現一項名為「Denmarkification」（丹麥化）的諷刺性線上請願，內容主張由丹麥出資購買美國加州。截至目前，該請願已累積超過 28 萬 6 千人連署，迅速在網路上引發熱議，此行動被視為川普過去多次表態欲取得格陵蘭控制權的反諷回應，也反映歐洲社會對相關言論的不滿情緒持續升高。

請願網站提出一系列誇張構想，包括將迪士尼樂園更名為「安徒生樂園」，並將加州重新命名為「新丹麥」。網站內容刻意模仿川普的語言風格，宣稱購買加州是為了「促進國家非凡文化遺產」。網站也表示，此舉是為了「保護自由世界」，並以「我們擁有最棒的自由，巨大的自由」等語句，明顯挪用川普過往言論語感。

川普長期主張，取得格陵蘭對美國國家安全至關重要，理由包括該島擁有豐富稀土資源，並聲稱俄羅斯與中國正在該地區擴張勢力。他同時表示，美國能更好地保護格陵蘭的自由。相關言論在歐洲引發強烈反彈，川普也對公開譴責其計畫的國家加徵關稅，使局勢進一步緊張。

美國總統川普（Donald Trump）川普長期主張，取得格陵蘭對美國國家安全至關重要。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

《獨立報》指出，在此背景下，「Denmarkification」請願以幽默方式回應現實政治爭議，並承諾若成功「購買」加州，將把丹麥特有的「hygge」文化帶入好萊塢。網站估算，加州的「售價」為 1 兆美元，並直言不諱地表示，是否考量加州人民的意願並非重點，相關文字同樣帶有強烈諷刺意味。

請願也設計了捐款回饋內容，包括來自丹麥皇室的感謝信、一輩子份量的加州酪梨，以及位於馬里布的私人海灘，進一步強化其戲謔本質。儘管如此，該行動仍成功吸引大量關注，並引發美國與歐洲網友的廣泛討論。

與此同時，丹麥政府及多個西方國家持續重申對格陵蘭的立場。丹麥表示將致力於保護該島，英國、歐盟與加拿大亦表達支持。格陵蘭總理弗雷德里克．尼爾森公開表示，該自治領土希望繼續留在丹麥王國之內，並明確指出，若必須在美國與丹麥之間選擇，將選擇丹麥。

格陵蘭。 圖 : 翻攝自環球網

近幾週，格陵蘭島上也出現抗議行動，居民反對任何美國接管的構想。部分示威者以改造「讓美國再次偉大」口號的紅色帽子表達立場，將標語改為「讓美國走開」，並在遊行中高喊「格陵蘭不出售」。

「Denmarkification」網站團隊表示，發起該請願的目的，是希望吸引外界關注格陵蘭的爭議現況。他們指出，該行動在 Reddit、X 及 TikTok 等平台引發大量討論，並獲得來自加州居民的熱烈回應，也出現其他美國州份民眾玩笑式要求「被丹麥購買」的聲音。

