丹麥購NSM CDS 提升制海打擊戰力
記者廖子杰／綜合報導
軍聞網站「zona-militar」22日報導，丹麥17日與挪威國防大廠康士伯（Kongsberg）簽約，採購「海軍打擊飛彈岸置防衛系統」（NSM CDS），提升武裝部隊關鍵制海與打擊戰力。
康士伯新聞稿指出，這筆總值逾1億歐元（約新臺幣37.5億元）的合約，包含未公開數量的NSM CDS，以及訓練、維修與後勤支援項目。NSM CDS由先進射控系統、「海軍打擊飛彈」和移動發射載臺組成，具備強大陸基打擊能力，能有效探測、追蹤並摧毀海上艦艇與潛在威脅目標。
康士伯總裁里耶表示，丹麥此項採購，將填補「魚叉」（Harpoon）飛彈援烏後的戰力缺口，也凸顯NSM CDS已是全球頂尖的陸基和機動式岸置飛彈解決方案。丹麥也將成為繼美國、波蘭、羅馬尼亞和拉脫維亞後，第5個採用該系統的國家，可望增進北約作業互通性和聯戰能量，維護波羅的海至北海海域的防線穩定。
「海軍打擊飛彈」採用匿蹤外型、摺疊彈翼與碳纖維外殼，安裝125公斤高爆彈頭，最高時速為0.93馬赫（約1140公里），有效射程達185公里；其配備全球定位系統（GPS）輔助慣性導航、高解析度智慧型影像紅外線尋標器（I3R）與「可編程智慧型多用途引信」（PIMPF），能持續辨識目標資訊，透過自主系統判斷採用俯衝或超低空飛行路徑，有效規避防空火力，執行反艦、地面目標打擊任務。
NSM CDS將賦予丹麥武裝部隊先進陸基打擊戰力。（取自康士伯網站）
丹麥斥資採購「海軍打擊飛彈岸置防衛系統」，強化武裝部隊制海與打擊能量。（取自康士伯網站）
