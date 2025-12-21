丹麥郵差送信最後10天 紙本「回不去了」有年輕人這輩子從未投郵

丹麥郵差將停止投遞信件業務，圖為哥本哈根的郵筒。pixabay



丹麥郵政宣佈，有鑒於丹麥社會高度數位化，已愈來愈少人通信，將在本月30日後停止送信，結束自1624年以來持續400年的業務，此舉將導致1500個工作崗位遭裁減，也將移除1500個紅色郵筒。雖然研究顯示如今年輕人似乎又復古起來，開始提筆寫信，不過專家稱大趨勢下紙本信件的時代「回不去了」。

《衛報》報導，丹麥與瑞典政府共同控股的郵政公司Postnord宣布，丹麥是「全球數位化程度最高國家之一」，且信件量自2000年以來銳減9成，有鑒於網購包裹持續增長，投遞信件需求急劇下降，決定停止送信業務，將業務重心轉向包裹。

Postnord本月初已著手拆除郵筒並拍賣，1000個郵筒在3小時內全部售罄，外觀良好的每個售2000丹麥克朗（約9900元台幣），品相稍差也可賣到1500丹麥克朗（約7400元台幣）；另有200個郵筒將於明年1月拍賣。

寫信讀信示意圖。取自Pexels

丹麥民眾仍可寄信，只是改由民間快遞公司Dao投遞，差別只是民眾需到Dao的據點寄信，或額外付費讓收件員上門取件，不像過去投入郵筒中即可。

不過Dao表示，年輕人（18歲至34歲）寫信的習慣可能正在復興，他們寄信的數量，是其他年齡層的２到３倍。Dao引用趨勢研究員阿利恩-索博格（Mads Arlien-Søborg）的研究指出，年輕人可能是在數位資訊過載下，尋求平衡，重拾紙本信件。

哥本哈根電信與通信博物館「謎郵（Enigma postal）」館長雷斯托夫特（Magnus Restofte）表示，「（現在）收到一封紙本信件的價值其實非常高，人們知道，如果你親手寫一封紙本信件，意味著你花了時間和金錢。」

但他也說實體郵件時代已經「回不去了」，大眾對郵政服務的轉型抱持務實態度，因為現在「很少人會在信箱裡收到紙本信件，有些年輕人甚至從未寄過紙本信件」。

丹麥民眾持有的國家數位身分識別系統MitID，涵蓋網路銀行、電子簽章文件、預約醫生等服務，目前所有官方機構發送通知，都自動透過電郵而非紙本寄發。民眾可以選擇不透過電郵，僅接收紙本，但目前15歲以上的丹麥人口中，97%註冊MitID，只有5%退出電子郵件服務。

丹麥郵政副執行長佩德森（Kim Pedersen）之前表示，結束400的服務是艱難的決定，但丹麥人愈來愈數位化，紙本信件數量非常稀少且仍在下降，「信件市場已無利可圖」。

