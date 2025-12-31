丹麥郵政信箱2026年停止服務 「最後一封信件」影片曝數位浪潮

即時中心／林韋慈報導

擁有逾400年歷史的丹麥國營郵政公司PostNord近日正式宣布，將於2026年全面終止全國實體郵件投遞服務，成為全球首個以「實體信件已不具必要性與經濟效益」為由，停止郵件服務的國家，最後服務時間將在今（31）日劃下句點。





PostNord公關主管約根森（Isabella Beck Jørgensen）指出，過去20年來丹麥信件量呈現斷崖式下滑，數位通訊早已成為社會主流。身為全球數位化程度最高的國家之一，丹麥在過去25年間信件投遞量暴跌9成，從2000年的15億封，降至2024年的僅1億1000萬封。隨著寄信人數銳減，營運成本不斷攀升，目前寄送一封標準信件須支付29.11丹麥克朗（約新台幣145元）。PostNord 坦言，這是一項艱難卻不得不做的決定，為求生存，必須全面轉型。

PostNord還於官方Youtube帳號發布一支名為「最後一封信件」的影片，描繪了這項長達400年歷史的服務的時代變遷與演進。此次改革將裁撤約1500名員工，約占整體人力的三分之一。未來公司將把重心轉向獲利較高的包裹與物流業務，以因應丹麥電商快速成長的市場需求。約根森表示，「全球都在關注我們的決定」，並指出丹麥社會普遍能理解這項轉變，「因為多數人早已想不起上一次寄信是什麼時候」。

自2025年6月起，PostNord已開始拆除全國約1500個具代表性的紅色郵筒，12月10日，其中首批1000個退役郵筒以義賣方式釋出，短短3小時內即被搶購一空，售價落在1500到2000丹麥克朗（約7400到9870元台幣），所得全數捐作公益，其餘郵筒則交由博物館典藏。進入2026年後，丹麥民眾若想寄送情書或耶誕卡，只能透過民營快遞公司，需親自將信件送至特約據點，或透過App加價預約到府收件。儘管法律仍保障民眾「寄信的權利」，但在國營郵政退場後，這項權利已從民生必需，轉變為高價服務，電子郵件與社群通訊也宣告將丹麥邁入新時代。





