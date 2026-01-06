丹麥首相警告美國勿要終結戰後秩序

（德國之聲中文網）歐洲人對美國聲稱擁有格陵蘭島主權一事的反應變得日益強烈。丹麥首相弗雷澤裡克森周一（1月5日）對丹麥媒體表示：“如果美國攻擊另一個北約國家，那就完了。”她解釋說，這意味著北約本身也將受到威脅。二戰後建立的世界秩序將不復存在，民主規則也將不復存在。

格陵蘭島屬於丹麥，而丹麥又是北約成員國。德國、法國和英國也強烈反對美國對這座北極島嶼的主權聲索。

弗雷澤裡克森說：“不幸的是，如果美國總統說，他想得到格陵蘭島，那麼恐怕要認真對待這一言論。我已經非常明確地表明了丹麥王國的立場，格陵蘭島也多次聲明，它不想成為美國的一部分。”

格陵蘭島的居民數量僅有約5.6萬。格陵蘭屬於丹麥王國的自治領地，而丹麥與美國一樣，同屬北約軍事聯盟。美國長期以來在格陵蘭島駐扎，並設有軍事基地。這裡是美國導彈防御系統的重要基地。但這似乎還不足以滿足特朗普的需求。他多次聲稱對格陵蘭島擁有主權，最近一次是在上周日，聲稱格陵蘭島對國家安全至關重要。也有猜測認為特朗普的主要動機是開發格陵蘭自然資源。格陵蘭島擁有豐富的礦產資源。

歐洲領導人力挺丹麥

德國總理梅爾茨、法國總統馬克龍、丹麥首相弗雷澤裡克森以及英國、波蘭、意大利和西班牙領導人周二發表聯合聲明，強調了主權和邊界不可侵犯的重要性。“這些是普遍適用的原則，我們將毫不動搖地捍衛它們。”

北極地區的安全“對歐洲至關重要”。歐洲多國領導人強調，必須“根據《聯合國憲章》的原則，與包括美國在內的北約盟國共同保障這一安全”。美國自1951年以來一直與丹麥保持著防務協議，是這方面的“重要伙伴”。聲明強調：“格陵蘭島屬於其人民。丹麥和格陵蘭島的事務，只有丹麥和格陵蘭島才能決定。”

作者: 德正 (法新社、德新社)