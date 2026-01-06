丹麥首相警告：美國若佔領格陵蘭「北約恐解體」

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／達志／美聯社）

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）於5日表示，若美國接管丹麥的自治國格陵蘭（Greenland）蘭，將意味著北約（NATO）軍事同盟的終結。此番言論出現在美國總統川普（Donald Trump）於4日再度呼籲，這座位於北極的世界最大島嶼，應納入華府控制之後。

佛瑞德里克森表示，若美國對另1個北約成員國發動攻擊，丹麥與華府之間的所有合作都將「全面停止」。她指出：「如果美國決定對另1個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都會終結，這包括北約本身，也就意味著第2次世界大戰後的安全體系將不復存在。」

與此同時，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則呼籲恢復與美國的「良好合作」，並敦促格陵蘭民眾不要「恐慌」。他在格陵蘭首府努克（Nuuk）發表談話時表示：「目前的情況並不是美國可以征服格陵蘭的狀態，事情並非如此。因此，我們不必恐慌。我們必須恢復過去曾經擁有的良好合作關係。」

他於5日在社群媒體上發文，要求川普放棄併吞格陵蘭的「幻想」，「夠了。不要再施壓，不要再影射，不要再有併吞的幻想。我們對溝通持開放態度，但這必須透過正當管道進行，並且尊重國際法。」

報導補充，川普在4日對媒體表示，美國「需要格陵蘭」，並強調這對華府的「國家安全」至關重要，同時聲稱該島「被中國與俄羅斯的船隻包圍」。

川普在3日派兵非法入侵委內瑞拉，並綁架該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，再度重申美國需併吞格陵蘭的立場。他過去曾提出購買格陵蘭的構想，同時也未排除以軍事力量接管該島的可能性。

據悉，格陵蘭擁有大量石油、關鍵礦產與其他自然資源。隨著極地冰層融化、北極新航道逐漸開放，該地區在未來數十年內也可能獲得更高的經濟重要性。格陵蘭目前已設有1座美國軍事基地，而哥本哈根方面也表示，願意允許部署更多美軍部隊。

5日，川普的國土安全顧問米勒（Stephen Miller）也形容格陵蘭是「丹麥的殖民地」，並放話：「沒有人會為了格陵蘭的未來與美國進行軍事對抗。」

