丹麥、格陵蘭外長訪美會談立場分歧 川普：不放棄任何選項

美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio），14日在白宮和丹麥以及格陵蘭外長，就格陵蘭議題展開會談，會後丹麥與格陵蘭外長表示，雙方進行了坦誠而有建設性的對話，儘管彼此立場不同，兩國仍會持續和美方就格陵蘭的安全問題進行對話。川普（Donald Trump）受訪時則稱，他不會放棄任何擁有格陵蘭的選項，並強調事情最終總會解決。

會晤范斯 外長重申「格陵蘭無法歸美所有」

范斯、盧比歐14日與丹麥以及格陵蘭的外長展開會談，丹麥外長拉斯穆森會後表示，川普已經明確表明了他的立場，但丹麥有不同立場，任何不尊重丹麥王國領土完整和格陵蘭人民自決權的想法，都完全不可接受。格陵蘭外長莫茨費爾特則再次強調，加強與美國的合作的確至關重要，但並不代表格陵蘭希望被美國所擁有。兩國皆向美方明確釋出「格陵蘭無法歸美國所有」的訊息。

丹麥（左）、格陵蘭（右）外長皆強調「格陵蘭無法歸美國所有」。圖／美聯社、路透社、CNN

雙方會談後，川普表態不會放棄任何選項，美國基於國家安全需要格陵蘭，不能指望丹麥來保護格陵蘭。而在會談前，川普也發文表示，擁有格陵蘭對於美國正在建構的金穹飛彈防禦系統至關重要，丹麥外長強調，雙方的目標是找到共同的途徑來加強北極安全，丹麥防長宣布，丹麥將強化在格陵蘭的軍事部署，試圖化解美方對格陵蘭安全的疑慮。

歐盟執委會主席范德賴恩也說，歐盟尊重格陵蘭人民的意願和利益，格陵蘭的未來應由丹麥和格陵蘭決定，而歐盟會跟格陵蘭人民站在一起。

