丹麥、英法德等8國發出聯合聲明 川普關稅威脅危及跨大西洋關係

英國廣播公司(BBC)報導，遭美國總統川普(Donald Trump)點名，將面臨加徵關稅的8個國家今天(18日)發布一份聯合聲明，警告關稅威脅正在破壞跨大西洋關係，並重申對格陵蘭主權與領土完整的支持。

這份聲明由丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典與英國共同發出；這8個國家皆為北大西洋公約組織(NATO)成員。

聲明指出：「關稅威脅正在破壞跨大西洋關係，並有引發關係持續惡化的風險。」

川普對反對美國取得格陵蘭的國家祭出懲罰關稅。丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典與英國的對美出口，將自2月起面臨10%的關稅，並於6月進一步提高至25%。

這項聯合聲明中並重申，它們「完全聲援丹麥王國與格陵蘭人民」。

聲明中表示：「我們隨時準備在主權與領土完整原則的基礎上展開對話，這是我們堅定支持的核心價值。」

這8個國家強調，他們「致力於強化北極安全，這也是跨大西洋的共同利益」。

聲明指出，為了強化北極安全，丹麥與北約盟國近期在格陵蘭舉行「北極耐力」(Arctic Endurance)軍事演習，並補充說，這項軍演「不對任何一方構成威脅」。(編輯：沈鎮江)

