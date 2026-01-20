丹麥F-16功成身退 交棒F-35捍衛領空

記者廖子杰／綜合報導

丹麥18日為最後一批F-16戰機機隊舉行退役儀式，象徵該型機在皇家丹麥空軍長達46年的光榮服役生涯正式落幕，未來將交棒新世代F-35匿蹤戰機，承擔捍衛領空的重責大任。

軍聞網站「The Aviationist」報導，隸屬斯克呂斯特魯普空軍基地戰鬥機聯隊第727中隊的4架F-16戰機，18日完成最後一趟飛越丹麥全國的編隊飛行任務後，順利降落該基地，並在3號機庫舉行儀式，標誌自1980年代投入服役的丹麥皇家空軍主力機種功成身退。

丹麥國防部表示，「揮別過去、迎接未來，是一個既容易也困難的歷程」，過去46年來，F-16一直都是斯克呂斯特魯普基地戰鬥機聯隊的主力戰機，對皇家丹麥空軍來說「這確實是值得好好道別的時代」。退役儀式除吸引基地官兵與大批當地民眾共襄盛舉外，曾擔任F-16飛官和第727中隊指揮官的前丹麥國防部長赫維特也受邀出席見證歷史，他也特別向曾參與該型機維護工作的人員，表達感謝和敬意。

在F-16機隊正式退役後，將由新銳F-35戰機接手守護丹麥領空，組建該國新世代空防戰力。相關報導顯示，丹麥2016年宣布採購27架F-35戰機，2023年接收首架機體，目前已有15架返國服役，另有6架留在美國作訓練用途，首筆訂單的27架預計在今年全數完成交付，並於2027年達「全作戰能力」（FOC）。此外，丹麥去年10月更斥資近290億丹麥克朗（約新臺幣1386億元），增購16架F-35，以具體行動展現持續提升國防戰力的承諾。

值得注意的是，丹麥F-16機隊雖已退役，但多年來經不斷升級，現仍維持良好機況，故已規劃透過轉售、軍援方式，移交阿根廷和烏克蘭等國際盟邦，助其增強關鍵空防能量。

第727中隊所屬F-16戰機最後一次飛越丹麥上空，宣告46年服役生涯完滿落幕。（取自丹麥國防部網站）

新世代F-35戰機接棒守護丹麥領空。（取自丹麥國防部網站）