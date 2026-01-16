主人住院愛犬「獨自狂奔」數公里探望！真相曝光令人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日網路上流傳一則令人既心疼又好笑的暖心插曲，一名女子因感冒前往醫院打針休息，在躺在病床上時，竟意外看見自家飼養的柯基犬悄悄出現在床邊，原本應該要是溫馨感人的一幕，卻因為狗狗一張「鼻青臉腫」的臉瞬間變調，讓不少網友忍不住笑說「主人還是先將病床讓給狗狗吧」。

據了解，該名女子當天因身體不適前往醫院治療，在病房休息期間突然發現床邊多了一隻狗，仔細一看才發現竟然是自己飼養的柯基犬，讓她當場愣住，完全無法想像愛犬是如何從家裡一路找到醫院，居然能只憑著熟悉的氣味與本能，成功找到數公里外正在住院的自己。

女子無法想像愛犬是如何只憑著熟悉的氣味與本能，成功找到數公里外正在住院的自己

(示意圖/Unsplash)

更令人鼻酸的是，當女子看清柯基犬的模樣後，才發現牠的臉早已傷痕累累，原來狗狗在家中曾與其他犬隻發生衝突受了傷，即使是臉上掛彩也沒有因此停下腳步，仍獨自堅持跑到醫院，只為了確認主人是否安好，牠站在病床邊默默守候的模樣，彷彿像是在無聲地表達關心。

消息曝光後，網友們紛紛在留言區歪樓，有人感到心疼也有人忍不住調侃「要不然順便幫狗狗掛個號吧」、「你們兩個是一起去打架嗎」、「牠怎麼看起來好像更需要輸液」，更多人則被狗狗的忠誠給感動，雖然柯基犬的模樣看起來搞笑，卻能讓人深刻感受到毛孩對主人的深厚情感。