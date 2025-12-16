主人帶狗出門「1動作踩線」慘被罰2000元！他驚：真的不知道

生活中心／綜合報導



愛狗人士開車載毛孩出門也要注意安全防護，近日有網友在網路分享友人親身經歷，指對方只是短暫外出辦事，打開車窗讓愛寵「透氣看看外面」，沒想到就因此收到一張2000元罰單，貼文曝光後掀起討論，不少飼主都表示原PO朋友被開單「不冤」，並搖頭提醒「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省。」





原PO在Dcard指出，朋友只是短暫外出辦事，卻因此踩線違規，連自己也驚覺「才知道法規有規汽機車載寵物都要有防護措施」。（示意圖，非關本新聞／民視資料照）

一名網友在Dcard發文透露，自己友人當天臨時帶狗狗出門辦點小事，原本想說時間不長，便開窗讓毛孩在車內看看外面，沒想到短短一下子就遭檢舉，事後還收到一張2000元的罰單，這才發現自己「踩線大違規」，原PO也坦言自己聽到也下了ˊ跳，承認自己才知道法規有規汽機車載寵物都要有「防護措施」，並進一步說明原來寵物跟小朋友一樣，不能放任他們在車上爬來爬去，由於他自己也會帶寵物一起開車出門，就好奇：「想問問大家的防護措施都怎麼做呢？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？」





網友留言認為被開單不冤，提醒「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。（示意圖，非關本新聞／民視資料照）





原PO貼文公開後迅速掀起討論，網友也在留言區分享經驗與看法，有人建議直接準備固定設備，提醒「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」，也有人認為不少人其實不清楚規定，表示「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去，真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」，也有網友從安全角度出發：「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」、「車窗不能讓狗頭伸出去，以防狗跳車或被撞擊」，網友更認為這種事情不能不謹慎：「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。





依《道路交通管理處罰條例》，寵物探頭出窗或在車內活動過大，最高可處9000元罰鍰。（示意圖，非關本新聞／民視資料照）

至於法規部分，若寵物探頭出車外，可能會觸犯《道路交通管理處罰條例》第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處3000元以上、9000元以下罰鍰；如果寵物在車內活動範圍「過大」，則有可能造成裝載方式不穩妥，行駛中顯有危險，觸犯同條例第30條第1項第7款，飼主恐收到3000元至9000元的罰鍰。





