主人留字條「我都不要了」！狗狗被棄空屋 趴門口苦等5日獲救

英國一隻狗狗被殘忍遺棄，身旁只有一張紙條寫著「這一切我都不要了」。（翻攝自臉書Dogs Trust）

耶誕節是西方國家的重要節日，許多家庭會聚在一起享用特別的耶誕大餐，但英國一隻狗狗卻在耶誕節前夕被殘忍遺棄，被發現時已經獨自生存5天，屋內幾乎沒有水和食物，只有一張紙條寫著「這一切我都不要了」。

英國犬類慈善團體Dogs Trust近日分享，一隻9歲的斯塔福郡鬥牛梗混種犬Lola Lou被遺棄在一間空屋內，被房仲發現時已經獨自生存5天，屋內幾乎沒有水，食物也非常匱乏，牠一直站在門邊，似乎是在等待主人回來，但始終沒有人出現。

Dogs Trust工作人員表示，當時屋內的狀況十分惡劣，除了缺乏基本飲水與食物外，還到處都是排泄物。現場只留有一張紙條，上頭寫著：「這間公寓裡的所有東西我都不要了」。

目前，Lola Lou並未留在收容所，而是被安排在慈善機構的臨時寄養家庭中。為了幫牠找到新家，Dogs Trust曾舉辦認養活動，但遺憾的是，直到現在Lola Lou都沒有人報名認養。

工作人員表示，Lola Lou非常渴望人類陪伴，性格親人且溫暖，是一隻非常有愛的狗。儘管牠經歷被遺棄的傷痛，但仍有很多愛可以給人。他們將Lola Lou的故事分享在網路上，希望能得到更多關注，希望能早日為Lola Lou以及像牠一樣遭到遺棄的狗狗，找到快樂的家園。

