主人的比手畫腳貓咪看得懂嗎？揭開牠們對「手勢」的理解力！

火報記者 張舜傑/報導

當主人對著貓咪比手畫腳時，牠不一定理解指令本身，卻能迅速捕捉動作、方向與情緒變化。對貓咪來說，手勢是一種環境線索，而非語言命令，看似無心的揮手、指向或靠近，其實都可能影響牠的判斷與反應

貓咪會注意手勢，因為牠天生擅長觀察動態

貓咪對環境中的細微變化相當敏感，任何快速移動的物體都容易引起牠的注意。手部動作在牠眼中，屬於清楚而明顯的視覺刺激。當主人指向某個方向、揮動手掌，貓咪往往會先注意到動作本身，再延伸觀察那個方向是否存在值得關注的事物。這樣的行為，來自牠天生的狩獵本能，也讓牠比想像中更容易察覺手勢的存在。

廣告 廣告

對貓咪來講，手勢是否有意義，取決於是否與餵食或遊戲反覆連結，過度誇張反而分心。圖:unsplash

手勢能否被理解，與互動經驗密切相關

貓咪對手勢的反應，往往取決於過去的生活經驗。若主人經常在餵食、遊戲或引導移動時搭配固定手勢，貓咪會逐漸將動作與結果連結起來。久而久之，牠會在看到手勢時提前預期接下來會發生的事情。這種理解建立在反覆出現的情境之中，而非一次性的示意，因此不同貓咪之間的反應差異也相當明顯。

過度誇張的動作，反而容易讓貓咪分心

雖然貓咪會注意到手的動作，但過於快速或幅度過大的比手畫腳，容易讓牠將注意力集中在手本身，而忽略真正的目的。這時貓咪可能只是在追蹤移動的手，或將動作視為玩耍邀請。手勢若能保持簡單、清楚、方向明確，貓咪反而更容易抓住重點，理解主人的意圖。

理解力來自觀察，而非服從

貓咪對手勢的反應，並非出於服從命令，而是基於牠對環境的觀察與判斷。牠會評估當下是否安全、有趣或值得回應，才決定是否行動。當手勢與牠的需求或興趣產生連結，理解與回應的機率自然提高。這樣的互動模式，也展現了貓咪獨立且謹慎的性格。

快速或幅度過大的比手畫腳，容易讓貓咪忽略真正的目的。圖:unsplash

貓咪在解讀手勢的同時，也在觀察主人的情緒、姿態與整體氛圍。對牠而言，手勢只是眾多訊號中的一部分。當人放慢動作、維持穩定互動，貓咪更容易感到安心，願意靠近並做出回應。理解這一點，能讓人與貓咪之間的溝通變得更加自然，也更貼近牠真正的節奏。