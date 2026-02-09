主人與毛孩共點光明燈 祈求平安健康
▲春節祈福添暖心寵物平安燈贈主人光明燈。（圖：廟方提供）
現代人養寵物不僅是陪伴，更視牠們為「家人」，十分重視生活品質與健康。全台已有越來越多廟宇推出寵物光明燈服務，如北部新北中和受鎮宮、三峽廣行宮；中部台中復興宮；南部嘉義城隍廟等。尤其春節至元宵節前後，主人與寵物一同點光明燈，祈求平安健康。
北部三峽廣行宮感受到飼主期盼毛孩能健康平安，特別提供寵物平安燈，由關聖帝君神尊護佑主寵。台中復興宮則以媽祖與虎爺慈悲照顧毛小孩聞名，不少信眾前來點平安燈。嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，飼主可親臨或委託點燈，不僅有貓狗，也有蛇、龜、鳥、兔等寵物。通常春節前一個月就有許多飼主前來點燈，寵物只需填寫綽號與地址即可，當然越詳細越好，與主人一起點光明燈，每組費用一千元，包含點寵物平安燈、送主人光明燈、再送虎爺寵物護身符、以及寵物益生菌等，守護寵物平安健康並招財陪伴。
綜合各廟宇表示，光明燈費用依廟宇不同，約在數百元至千元不等。部分廟宇提供將寵物照片放置於燈架上，也有廟宇開放線上點燈服務，飼主只需填寫資料並付款即可完成。主人不僅能為毛孩祈福，也能增進彼此間的連結，讓寵物成為家庭幸福的一部分。
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
