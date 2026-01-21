主人走了牠都知道！忠犬「守靈整夜不吃不喝」 緊追靈車狂奔4公里
記者鄭玉如／台北報導
狗是人類最忠實的夥伴！印度中央邦一名男子被發現陳屍家中，他飼養的寵物狗始終伴在身邊，就連男子屍體被送上車，愛犬還一路緊跟在車後，跑了將近4公里。
事件發生於本月19日，居住在中央邦希沃布里（Shivpuri）的40歲男子賈格迪什（Jagdish Prajapati）在家輕生，2天後才被家人發現，為時已晚。令人動容的是，賈格迪什的寵物犬並沒有吠叫，只是靜靜地坐在一旁，彷彿在守護主人的最後一刻。
警方隔日上午抵達現場調查，並將遺體放上拖車準備運往卡雷拉（Karera）進行驗屍。未料，這隻忠犬一路緊追拖車跑了近4公里，家屬見狀不捨，最終停下車，讓狗狗一起上車。
村民表示，自飼主賈格迪什離世後，這一隻狗幾乎未進食，只是默默守在主人的火葬堆旁，直到儀式完成。警方也被這份忠誠感動，將影片分享到社群平台，迅速引發熱議。網友留言表示「狗狗的世界就是主人」、「印度版忠犬八公」，感動無數人。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
不是狂運動！研究揭「藍區長壽3關鍵」 比基因更重要
馬年磁場大洗牌！4生肖遇貴人「點石成金」 躺平就有錢進帳
降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓
進補喝酒恐更冷！醫點名「5種假暖食物」陷阱：失溫超快
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 218
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 186
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 190
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 26
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導台北市大安區熱鬧的東區巷弄，在19號下午有一輛車大喇喇停在社區大樓的停車場前，至少半個小時，裡頭車出不來，狂按喇叭都沒辦法，就在這時，有員警騎車經過，趕快處理違停，但由於當時在處理其他案件，沒帶開單機，開不了單，被民眾PO網質疑。黑色轎車擋在社區車庫前，大家左等右等，急得像熱鍋上的螞蟻，往裡頭看，有輛白色轎車出不來，看到員警經過，趕快攔轎申冤。店家想到都很無奈，這起紅線當停車格的誇張事件，就在19號下午3點多，台北市大安區敦化南路一段190巷弄內，民眾拍下過程PO網，這輛黑車至少停了超過半小時，不僅阻礙交通，還影響社區出入，就有人質疑警方明明在場，為何不開單。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／Threads）社區管理員幫忙緩頰，原來這名員警處理其他案件正好路過，趕快幫忙處理違停，先用警用查詢系統透過車牌查到車主電話，但對方沒接，加上身上沒帶開單器，只得請派出所同仁來協助開單，偏偏就在這時，車主出現了，頻頻跟大家道歉，開車離開。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／民視新聞）紅線違停，警方可以開單舉發最高1200元罰鍰，但大多數情況，員警都會以勸導為主，除非車主遲遲沒現身、或態度不佳，才會開單處理，這回員警不是不開，而是處理其他案件，沒帶開單機，車主幸運躲過開罰命運，但下次還是乖乖找停車場，才不會造成大家麻煩。原文出處：轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議 更多民視新聞報導不配為人父母！台中媽囚21歲小女兒2年「電線纏繞餓死」 母、父一併起訴獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
勞退新制補漏洞！月退選錯30天可改 勞工欲自提雇主拒繳恐挨罰
勞動部今（20）日預告修正《勞工退休金條例施行細則》，針對雇主拒絕代收代繳勞工自願提繳退休金、請領方式誤選無法調整，以及未成年遺屬因逾期無法請領等問題提出改善。根據最新數據顯示，目前適用勞退新制的事業單位約60萬家、勞工人數約783萬人，擁有個人專戶者達1,310萬人。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 8
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 37
轎車暴衝輾壓騎士 巡警伸援手抬車搶救人命｜#鏡新聞
新北市中和街頭昨1/20發生一起驚悚車禍，一輛休旅車在停等紅燈時突然暴衝，當場把前方的機車撞飛，害的其中一名騎士被壓在車底一度動彈不得，幸好警方迅速趕到現場，並且以徒手之力抬起車身，才順利救援成功。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！
台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片【旅遊經洪書瑱報導】馬年春節9天連假即將旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女從8樓砸玻璃瓶險傷人 遭警消強制送醫
高雄市 / 綜合報導 高雄市新興區復橫一路1處大樓，昨(20)日晚間有住戶從高樓朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過的人車，居民立刻報警求助，警方趕到現場後發現是1名住在8樓女子所為，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，危害公眾安全，而當事女子情緒激動，最後被警消強制送醫。大樓門口，一名女子被警消團團包圍，但他情緒激動不斷掙扎，甚至出腳猛踹停在騎樓的機車，說什麼就是不願配合，最終在警消不斷勸說下，這才願意坐上救護車離開。大樓外頭的馬路上，還殘樓不少玻璃碎片，原來這名女子，從8樓住家，朝路面亂丟玻璃瓶，險些砸到路過人車，居民嚇得報警求助。事發就在20日晚間，高雄市新興區復橫一路一處大樓，其他住戶透露，這名女子過去就經常從高樓亂丟東西，甚至曾把整個熱水壺往下砸，嚴重影響公眾安全。幸好玻璃瓶沒有砸中路過行人或車輛，而女子為發洩情緒，做出這樣的危險行為，最後也被強制送醫，警方也將協請相關單位進行後續處置，避免類似情況再次發生。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
健保愛心專戶獲2筆百萬捐款！亡母遺愛寒冬送暖 退休公務員捐老本護弱勢
健保署台北業務組組長李純馥透露，除了陳女士外，台北業務組也接獲另筆百萬善款，捐款人年約70多歲，經了解她是一名退休公務員，因為高齡經常使用健保，也希望能幫助其他人，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭繳清健保欠費，保障其就醫權益，度過難關。健保署分享，25歲的小于...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蘆洲弒親逆子移送地檢署 家屬氣憤大罵「垃圾」
新北檢警偵辦蘆洲逆子廖聰賢狠心殺害雙親慘案，今天偵訊後，下午2時30分將廖嫌依殺害直系血親尊親屬罪嫌，移送新北地檢偵辦，據了解，廖嫌17日當晚持開山刀威脅母親，母親給了5000元，但父親當完乩童返家，見妻子給逆子金錢又責罵逆子，與逆子大吵，激怒逆子憤而對狠心對雙親怒砍卅餘刀，且刀刀見骨，偵訊中，逆子自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
計程車突燒成火球！ 運將腿軟趴車邊 2勇警抬人搶救
彰化縣 / 綜合報導 彰化市金馬東路20日晚間發生火燒車意外，70歲的計程車司機、王姓男子，因為身體不舒服，他把車子停在路邊休息，但不明原因，車輛突然起火燃燒，並且迅速陷入火海，王姓男子嚇得趕緊逃出車外，但雙腿癱軟無力，趴在車子旁邊，眼看大火就快要燒到人，還好警方及時趕到，趕快將他抬離火場，送醫沒有大礙。計程車陷入火海，在黑夜中冒出熊熊火光，警方獲報鳴笛趕到現場，70歲的計程車司機王姓男子逃出車外，他趴在地上癱軟無力，但還是試圖往前爬，兩名警員冒險衝過去，一個拉手一個抬腳，趕快把他抬到安全的地方。警員說：「小心車子喔。」驚險的計程車火燒車意外發生在彰化市金馬東路，20日晚間9點多，王姓男子因為身體不舒服，把車子停在路邊稍微休息，沒想到車子突然起火燃燒，還好王姓男子及時被2名警員，救了出來。彰化縣東區消防分隊分隊長林聖偉說：「頭部有一處撕裂傷，意識清楚。」王姓男子飽受驚嚇雙腿無力，救護人員小心將他攙扶到救護車，還好送醫檢查沒有大礙，他向警方供稱，開車時突然覺得身體不舒服，他把車子停在路邊人躺在駕駛座休息，不明原因車輛突然起火燃燒。彰化縣東區消防分隊分隊長林聖偉說：「火勢集中在駕駛車艙，引擎室尚屬完整，初步排除起火可能。」消防隊佈設水線，花了半個小時才將火勢完全撲滅，但計程車已經燒成了廢鐵，鑑識小組勘查現場發現，車輛雖然是停在柏油路上，但附近有樹木雜草與樹葉，是不是跟火災有關聯還是有其他因素，相關事證還要進一步調查確認。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蔥油餅夫婦被砍37刀慘死 逆子移送遭親友怒吼「他全程摀臉」
社會中心／徐詩詠報導新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，凶手砍殺兩人總共37刀之多。警方追查認為36歲的獨子涉有重嫌，廖男於昨（19）日遭警方逮捕。今（20）日廖嫌在移送過程中，直接用雙手摀住臉，生怕自己真面目曝光。被害者家屬氣憤難平，在一旁徒手敲車窗，怒嗆廖嫌是「畜生、垃圾」。民視 ・ 1 天前 ・ 1