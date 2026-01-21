主人走了牠都知道！忠犬「守靈整夜不吃不喝」 緊追靈車狂奔4公里

記者鄭玉如／台北報導

印度中央邦一名男子離世，寵物狗忠心守護主人，遺體運送時，牠一路追車近4公里。（示意圖／PIXABAY）

狗是人類最忠實的夥伴！印度中央邦一名男子被發現陳屍家中，他飼養的寵物狗始終伴在身邊，就連男子屍體被送上車，愛犬還一路緊跟在車後，跑了將近4公里。

事件發生於本月19日，居住在中央邦希沃布里（Shivpuri）的40歲男子賈格迪什（Jagdish Prajapati）在家輕生，2天後才被家人發現，為時已晚。令人動容的是，賈格迪什的寵物犬並沒有吠叫，只是靜靜地坐在一旁，彷彿在守護主人的最後一刻。

廣告 廣告

警方隔日上午抵達現場調查，並將遺體放上拖車準備運往卡雷拉（Karera）進行驗屍。未料，這隻忠犬一路緊追拖車跑了近4公里，家屬見狀不捨，最終停下車，讓狗狗一起上車。

村民表示，自飼主賈格迪什離世後，這一隻狗幾乎未進食，只是默默守在主人的火葬堆旁，直到儀式完成。警方也被這份忠誠感動，將影片分享到社群平台，迅速引發熱議。網友留言表示「狗狗的世界就是主人」、「印度版忠犬八公」，感動無數人。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

不是狂運動！研究揭「藍區長壽3關鍵」 比基因更重要

馬年磁場大洗牌！4生肖遇貴人「點石成金」 躺平就有錢進帳

降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓

進補喝酒恐更冷！醫點名「5種假暖食物」陷阱：失溫超快

