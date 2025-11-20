主力全倒！柯瑞、巴特勒都缺席 勇士不敵熱火苦吞二連敗

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

勇士今（20）日作客挑戰熱火，在多名主力缺陣的情況下，最終以 96：110 不敵對手，苦吞二連敗。熱火由鮑威爾（Norman Powell）領軍，全場高效率輸出，加上艾德巴約（Bam Adebayo）內線穩定發揮，成為左右比賽的兩大關鍵。

勇士今（20）日作客挑戰熱火，在多名主力缺陣的情況下，最終以 96：110 不敵對手，苦吞二連敗。（圖／美聯社）

勇士今日陣中主力幾乎全數缺席，包括柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）、D. 格林（Draymond Green）與庫明加（Jonathan Kuminga）皆未上場。球隊被迫以年輕組合應戰，先發排出理查茲（Will Richard）、穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski），但整體攻勢屢遭熱火防守壓制。

廣告 廣告

儘管勇士上半場僅以 45：49 小幅落後，第三節更靠著波斯特（Quinten Post）與桑托斯（Gui Santos）的連續得分短暫取得領先，但末節因失誤過多、攻守失序，被熱火一波帶走。艾德巴約在決勝時刻連拿重要分數，奠定勝局。

此役鮑威爾與艾德巴約聯手砍下 45 分，前勇士球員維金斯（Andrew Wiggins）也貢獻 17 分，幫助熱火收下二連勝，勇士則苦吞二連敗。

更多FTNN新聞網報導

NBA／病癒大復活！柯瑞擺脫陰霾「爆砍46分」率隊逆轉 馬刺雙大三元無用

詹皇咖哩世紀合體有望？美媒爆：勇士與湖人接觸長達一年半

才否認隔天又爆！ESPN：獨行俠開始聽取「戴維斯交易報價」

