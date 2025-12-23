主動債新霸主！00981D績效、配息雙冠 報酬更勝科技股

圖/unsplash

聯準會12月再降息一碼，吸引投資人卡位債市。根據CMoney統計，12月以來債券ETF中，規模成長前三大分別為主動中信非投等債（00981D）、國泰A級金融債（00780B）及國泰10Y+金融債（00933B）；其中00981D更一舉拿下主動債規模成長、配息、績效、人氣、成交量五項冠軍，成為降息行情下最受矚目的主動債ETF。

聯準會12月會議決議，將聯邦基金利率區間下調至3.50%至3.75%，為今年第三度降息。市場普遍認為，降息循環有助債券價格回升，進一步推升投資人「錢進」債市意願。且聯準會對貨幣政策的態度「鷹中帶鴿」，凸顯將延續緩降息態勢，落實經濟軟著陸，更形塑有利非投等債的環境。

CMoney資料顯示，觀察12月以來債券ETF規模變化，以主動中信非投等債（00981D）表現最為優異，規模成長率高達70%，位居債券ETF之首；國泰A級金融債（00780B）以50%成長率排名第二，國泰10Y+金融債（00933B）則以36%增幅位居第三。

分析00981D奪冠原因，主要歸功於配息皆亮眼。尤其該檔ETF首次配息即開出紅盤，年化配息率高達9.1%，摘下12月債券ETF「配息王」桂冠。高配息帶動下，00981D買氣呈現爆發式成長，根據CMoney統計，12月首周（12/1~12/5），其受益人數便激增近3成，成交量更大幅跳升305%，日均成交量達14,780張，榮登主動債ETF「人氣王」及「吸金王」。目前該檔ETF規模已衝破20億元大關，穩居主動債ETF龍頭地位。

除了配息優異，00981D績效表現也很出色，自9月聯準會宣布今年第二次降息以來，截至11/28，該檔ETF已繳出5.92%的報酬率，不僅在非投等債ETF中名列第一，更勇奪主動債ETF績效冠軍，充分展現出經理人主動選債、靈活操作的優異功力。

儘管AI浪潮持續推升科技投資熱度，股市長線雖具成長動能，但短線位處高檔，震盪風險恐將加劇。根據彭博數據統計，近一個月（11/07~12/05）那斯達克100指數年化波動度達2.2%，報酬率為2.5%；反觀00981D在同期間走勢穩健，年化波動度僅0.53%，風險僅約科技股的四分之一，卻能繳出2.7%的報酬率，表現更勝那斯達克100指數。

此外，適逢耶誕假期來臨，更是布局非投等債良機。根據彭博回測近10年12/15-1/31期間聖誕行情非投等債表現，有8年債價上揚。其中一個原因再於，12月份新債平均發行量通常為一年內最低，市場資金追逐有限標的，更易推升債價走高。

法人建議，對於風險承受度較低，或希望追求穩定現金流的投資人而言，透過主動式非投等債ETF，能以較低波動的方式參與AI熱潮；此舉不僅能有效平衡整體投資組合風險，亦能掌握降息循環下的債市多頭契機。