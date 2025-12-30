主動債ETF人氣王揭曉！00981D靠「息利雙收」強勢奪冠 成資金布局首選

圖/unsplash

2025年台灣迎來「主動式ETF元年」，不僅主動股票ETF接連問世，這股投資新浪潮也同步席捲債券市場。目前掛牌的四檔主動債ETF中，以主動中信非投等債（00981D）表現最為強勢，在規模成長、受益人數與配息率三方面皆拔得頭籌，績效也名列前茅，成為今年債市資金布局最炙手可熱的焦點。

傳統被動式債券ETF受限指數編製規則，缺乏應對突發風險的彈性，即便成分債信評惡化也無法即時剔除。但主動債ETF透過經理團隊的專業深入分析，不僅能精準捕捉利差收斂契機，更能依市況動態調整存續期間與信用配置。這種「主動出擊、防禦有據」的靈活策略，有效解決指數化投資過於僵化的痛點，並有望創造超額報酬，因而成為債市投資新寵。

目前已上市的主動債ETF中，包括主動聯博投等入息（00980D）、主動中信非投等債（00981D）、主動富邦動態入息（00982D）與主動富邦複合收益（00983D），後續主動聯博全球非投等債（00984D）也將接續登場，投資人的選擇日趨多元。但就目前已掛牌的主動債ETF中，以00981D的吸金效應最為突出，尤其在宣布首次配息後，買盤大舉湧入。

根據CMoney資料顯示，近三周（12月5日至12月29日）來，其規模由20.1億元躍升至26.96億元，成長幅度逾34%，在同類商品中明顯領先。顯示在主動債ETF戰場上，00981D已率先突圍，成為資金配置的首選。

主動債ETF規模成長排行榜

資料來源：CMoney，2025/12/29

受益人數的變化同樣反映出資金偏好，根據集保中心資料，近三周來（12月5日至12月26日），00981D受益人數大增近20%。法人認為，00981D之所以能穩坐主動債ETF人氣王，關鍵在於端出了令市場驚豔的配息「牛肉」。

00981D於12月首度除息金額為0.08 元，以除息前一日收盤價10.55元計算，年化配息率高達9.12%，強勢登上12月債券ETF「配息王」，不僅在主動債ETF中獨占鰲頭，配息率也優於眾多熱門的被動債ETF。目前市面上非投等與投等債ETF，年化配息率普遍落在5.6%至 6.6%之間。00981D以突破9%的高水準，對追求現金流的投資人而言，具備難以抗拒的吸引力。

12月債券ETF配息表現大比拚

資料來源：Yahoo奇摩股市，2025/12/29

不僅如此，在績效上面，00981D表現也名列前茅。根據彭博統計，00981D自9月中掛牌以來，含息總報酬約為6.2%，與規模較大的幾檔非投等債ETF相比，績效依舊領先，這也凸顯出主動操作的優勢，能根據市況立即作出反應，掌握機會賺取資本利得。

主要非投等債ETF 9月中以來表現

資料來源：Bloomberg，2025/12/29

綜觀來看，隨著利率環境持續趨於寬鬆、金融市場市場波動加劇，主動債ETF透過經理人主動「汰弱留強」的操作，不僅能剔除體質轉差的企業，更有機會挖掘被低估的「明日之星」或「墜落天使」，為投資組合注入成長動能。隨著明年債券市場回溫，這類兼具「收益優化」與「風險控管」優勢的主動債ETF，可望成為未來投資人在資產配置中，不可或缺的關鍵一環。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。