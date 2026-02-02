主動出擊！送「退出中國籍申請表」給李貞秀 內政部：到職前未辦理應解職

民眾黨中配立委李貞秀將於明天到立法院宣誓就職，不過李至今未送出放棄國籍申請。（資料照片／翻攝李貞秀臉書）

具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀將於明天到立法院宣誓就職，不過李至今未送出放棄國籍申請。內政部今天（2日）晚間表示，兼具我國以外國籍者擬任立法委員時，應於就職前辦理放棄，並於就職日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。內政部今下午已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。

針對原中國籍、民眾黨不分區立法委員李貞秀將於明日宣誓就職，內政部表示，原中國人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合《兩岸條例》第21條在台設籍滿10年之規定，當選後就職前，亦與一般國人相同，須符合《國籍法》第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立法委員時，應於就職前辦理放棄，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

內政部指出，原中國人民在未放棄該國國籍前，依據中共《國家安全法》、《國家情報法》及《反間諜法》等法律規定，中國人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。倘原中國人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此《國籍法》第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨之矛盾及風險。

內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨。立法院就立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符《國籍法》第20條規定，立法院即應予以解職。

內政部提到，已於1月30日函請李貞秀女士確實依《國籍法》第20條規定辦理相關程序，復於今下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任陳智菡對外表示李貞秀已向該國申請放棄國籍，本部作為《國籍法》主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國籍證明影本予本部，以作為處理國籍案件之參考。



