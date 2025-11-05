主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡

傳出薛仕凌（左）、阿達（右）不認閃兵，自稱只與閃兵集團聯絡過。（翻攝自臉書）

藝人王大陸今年2月間爆出找「閃兵集團」偽造病歷，企圖逃避兵役，檢警調查後揪出陳零九、威廉、陳柏霖、修杰楷、Energy坤達及書偉等一票大咖涉案，之後Energy成員唐振剛、薛仕凌、阿達主動到案說明，唐振剛認罪以「高血壓」病歷規避免役，但據悉薛仕凌與阿達僅承認曾與閃兵集團接觸，但不認閃兵。

檢警追查閃兵案已發動3波搜索，日前傳出即將第4波行動，這幾天Energy前成員唐振剛、金鐘影帝薛仕凌、Lulu前男友阿達（本名昌璟翔）陸續主動到案說明，另外還有2名素人，其中唐振剛與2名役男坦承閃兵，訊後無保請回，薛仕凌與阿達則各30萬元交保。 據悉，薛仕凌與阿達應訊時均否認涉案，僅坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但未透過陳志明逃避兵役。阿達經紀人稍早回應，「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。也不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」

