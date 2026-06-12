主動喊廢監院搶頭香！專欄作家曝蔣萬安動機！

【論壇中心/綜合報導】



總統府昨公布第7屆監委29位被提名人名單，台北市長蔣萬安突拋出先否決全部人選凍結監察院運作，再爭取朝野共識修憲廢除監察院的建議，國民黨立委羅智強高喊贊成，對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋酸，蔣萬安不回應市政議題，反而都出來回一些像是競選總統的議題。

專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中指出，蔣萬安今天之所以跳出來談廢監察院，是因為「殷瑋答」已經出現效應，只要殷瑋的聲勢越好越會回答議員的質詢，蔣萬安的聲望就越來越差，到最後只會發現自己是個草包，所以他趕快找了一個題目轉場，凸顯出他是台北市長層次的不同，吳崑玉評「蔣萬安此舉會讓自己更慘」。

吳崑玉更提到，蔣萬安身為台北市長，現在要做一名合格市長該做的事，就是發政績、到處剪綵，到了九月以後正式開始選戰的攻防，但結果呢，蔣萬安現在什麼政績都拿不出來，完全沒有。

廣告 廣告

原文出處：幕僚喧賓奪主？蔣打監院題！吳崑玉："殷瑋答"出現效應！

更多民視新聞報導

拚翻轉台中！百里侯之爭倒數169天 何欣純競選官網正式上線

蔣萬安背棄國父？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路

鄭麗文訪美慘吃閉門羹？陳以信嗆賭「不可能」：沒見官員發1千份雞排

