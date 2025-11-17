主動式債券ETF 提供資產配置新利器

證交所攜手KPMG、AppWorks赴新馬串聯創新生態圈 開啟東南亞資本平台

財經中心/綜合報導

為持續提升臺灣ETF市場的商品多元性與創新發展，證交所積極配合主管機關政策，推動主動式ETF上市掛牌交易。其中，主動式債券ETF的問世，象徵我國固定收益市場邁入更靈活、多元的新階段，為投資人提供結合專業經理人主動管理優勢的全新債券投資選擇。

主動式債券ETF與追蹤特定債券指數的被動式債券ETF最大差異，在於基金經理人的主動投資策略。主動式債券ETF經理人可根據對全球經濟趨勢、利率環境、貨幣政策動向及個別債券信用品質等面向的深入研判，彈性調整投資組合的債券種類、信用評等、地區配置及存續期間等關鍵要素。與此同時，主動式ETF與被動式ETF，皆須於每日揭露完整投資組合內容，使投資人可掌握ETF的最新持債情況，進一步強化市場資訊透明度與投資決策效率。

目前證交所已有兩檔主動式債券ETF掛牌上市，分別為主動富邦動態入息ETF（證券代號：00982D）及主動富邦複合收益ETF（證券代號：00983D），其策略定位各具特色。主動富邦動態入息ETF以投資等級美元公司債為核心，以追求相對穩健的投資策略；主動富邦複合收益ETF則採取複合策略，在主要配置投資等級美元公司債的基礎上，適度納入非投資等級債券，以追求合理的風險溢酬。透過靈活的主動式管理，基金經理人可因應景氣循環位置、貨幣政策動向及市場風險情緒的變化，動態調整不同信評與地區的債券配置比重，滿足不同風險偏好與收益需求的投資人。

證交所提醒，不論是主動式或被動式債券ETF，由於其所投資的債券市場、存續期間、信用評等及發行機構不同，均存在特定的風險議題。因此，投資人於投資前應詳閱各ETF公開說明書，充分了解其投資策略、潛在風險與費用結構，並依據自身的財務規劃與風險承受度，審慎評估投資標的，方能有效運用ETF產品，為個人資產增添一份穩健的力量。證交所將持續與各界共同努力，致力於豐富我國ETF產品線，以滿足廣大投資人多樣化的投資與資產配置需求，進一步提升臺灣ETF市場在國際的競爭力與影響力。