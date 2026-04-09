主動式台股ETF今年來平均漲25.19% 4月績效猛將看表秒懂！

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台股昨(8)日狂漲1531點，寫下單日第二大漲點紀錄，單日漲幅達4.6%，多檔主動式台股ETF也跟著大漲，包括主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動群益科技創新(000992A)、主動統一台股增長(00981A)，單日漲幅都超過7%。

拉長時間來看，統計4月以來，台股漲幅9.6%，主動式台股ETF同期間漲幅逾1成的共有9檔，其中，主動台新優勢成長(00987A)，主動復華未來50(00991A)、主動群益科技創新(00992A)，累計漲幅逾15%，表現突出。

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若再比較今年以來，12檔主動式台股ETF平均漲幅25.19%，打敗大盤同期的漲幅20.02%，其中，主動群益科技創新(00992A) 累計漲幅37.97%居冠，贏過大盤將近1倍。

展望後市，主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，台股短期雖因戰況不明而震盪，但中長期基本面依然強韌，其中，AI供應鏈仍是台股最強的護城河，因此不改對AI長線發展看好的看法，建議可逢低分批布局，分散波動風險。

呂宏宇指出，目前維持偏多操作，持股仍側重AI規格升級受惠族群，如先進封測、PCB、散熱、高速傳輸等，以及與記憶體、載板等缺貨漲價族群等成長性主題為核心。此外看好AI進入代理(agent)時代，意味著伺服器、散熱、高階連接器等零組件的規格升級將持續加速，預料將進一步挹注台廠硬體供應鏈營收成長動能。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

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