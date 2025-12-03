主動式台股ETF年底強勢開募 LINE Bank推24小時申購服務

LINE Bank集結四檔台股主動式ETF，隨時隨地最快線上3分鐘「一站購足」。LINE Bank提供



儘管台股震盪，但主動式台股 ETF 熱度不減。統計至 11 月 21 日，台股主動式 ETF 受益人數已突破 40 萬人，創下新高。看準投資人年底布局需求，各大投信 12 月陸續推出新產品，瞄準 2025「金馬年」行情。LINE Bank 今（3）日宣布，平台年底集結四檔主動式台股 ETF，提供 24 小時申購服務。

台股處於高檔，選股難度大增，主動式ETF由於能依市場變化彈性調整持股、具備專業經理人操作的「主動」投資策略備受青睞。從今年5月首檔台股主動式ETF推出至11月，整體受益人數從零快速突破40萬人，近期多家國內知名投信如台新投信、復華投信、群益投信、第一金投信，紛紛於12月募集台股主動式ETF，布局台股金馬年行情。

四檔主動式ETF募集期最短只有3天，LINE Bank 表示，投資人可不必臨櫃，最快 3 分鐘線上完成匯款與申購，並提供 24 小時申購服務，集結四檔主動式台股 ETF包含：00987A 台新臺灣優勢成長（今日開募）；00991A 復華台灣未來50（今日開募）；00992A 群益台灣科技創新（12/8 開募）；00994A 第一金台股趨勢優選（12/15 開募）。

法人指出，歷史顯示 12 月是台灣成長股旺季，進場後平均 1～3 年報酬率可達 19%、41%、61%。隨 AI、半導體與科技創新需求強勁，台灣企業 2026 年獲利仍看雙位數成長，支撐主動式策略吸引力。

LINE Bank 表示，四檔產品策略各異，例如台新 00987A 主攻 AI 半導體與成長股；復華 00991A 鎖定未來可能躍升台股前 50 大企業；群益 00992A 聚焦台積電所帶領的科技創新護國群山；第一金 00994A 則從市值前 500 大中主動挑選強勢趨勢股。

