主動式台股ETF成存股族新寵！ 規模暴增逾50倍達723億元

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，其中今年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人與規模都呈現月月高的趨勢，受益人數從6422人增加到383747人，成長率高達5875.51%，規模從13.79億增加到723.7億，成長率達5148.01%。

主動式台股ETF檔數目前包括00982A共有5檔，年底預計還有4檔將加入戰局，其中主動群益科技創新ETF(00992A)是全台首檔台股科技主動式ETF，即將於12月8日展開募集，預計年底總檔數將達9檔。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，波動度與風險度都比單一個股來的低，適合想參與台股上漲投資契機的投資人。其中，台股科技主動式ETF投資標的廣納科技全領域之創新題材，更能因應市況隨時調整持股，創造超額報酬機會，更能靈活掌握台灣科技強勢股之投資契機。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股融資餘額回升到3000億左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易強調，近日台股震盪原因為FED12月降息機率由先前90%以上下滑至42.9%，主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局。建議目前採取AI成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。

