主動式基金馬夯力 配逾8% !報酬碾壓老高股息ETF
高股息ETF吹降息風，台股主動式高股息基金趁勢崛起，規模達437億的元大台灣高股息優質龍頭基金，在主動操作追求資本利得下，全年月配加上年終資本利得配息，換算年化配息率逾8%，2025全年含息報酬率逾兩成，更勝一掛老高股息ETF。
統計2025年熱門高股息ETF配息狀況與績效表現，0056、00878、00919約有8%~9%的配息表現，但績效上僅0056以12.3%唯一達陣雙位數。
而主動式高股息基金除主動選股，更可因應市況適時獲利了結，創造資本利得，元大台灣高股息優質龍頭基金2025年含息報酬率23.9%，年終更加碼配發資本利得，合計年化配息率8.1%，
法人分析，主動式高股息基金為基金經理人依個股表現、產業景氣進行操作，相對高股息ETF更大操作空間，元大台灣高股息優質龍頭基金年終配息，加碼金額來自於經理人主動操作所獲得的資本利得，相較於ETF僅能定期換股被動累積資本利得，具有更大的成長空間。
AI需求驅動台股成長，資金明顯向權值股靠攏，隨著美國利率政策寬鬆資金回流下，成長股評價面獲得支持，十分有利主動式高股息基金表現。
元大台灣高股息優質龍頭基金是台灣首檔結合月配息、年終配及收益平準金的台股基金，提供投資人定期配息、兼顧成長性與風險控管的退休準備投資新選擇。
