主動式ETF不香了？蜜月期變「主動吃土」00403A爆量72萬張多空血戰

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台股大盤11日續破月線、盤中一度重挫，前陣子讓投資人瘋狂追捧的「主動式ETF」新兵集體遭遇「生不逢時」的震撼教育。原本被寄予厚望、追求超額報酬的4檔主動式ETF，今日盤中全數跌破10元發行價，引發市場高度關注。

本波主動式熱潮領頭羊的主動統一升級50（00403A），一掛牌就因溢價過熱引發話題，隨後遭遇大盤回檔而持續破發。今日00403A最低跌至9.73元，不過隨著低檔停損與瘋狂抄底的買盤同時湧進，午盤成交量直接飆破72萬張，不僅成為全市場ETF交投量冠軍，更成了多空交戰最慘烈的戰場，午盤隨著大盤跌點收斂並一度站回10元以上。

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至於近日掛牌的3檔主動式ETF，今日邁入第三天。其中，主動富邦台灣龍耀（00405A）更是出師不利，掛牌首日就跌落票面價，今日更一路下殺至最低8.65元，但散戶「越跌越買」的本色不變，成交量也爆出38.2萬張，高居市場第二大量。與其同天掛牌的外資投信代表作主動聯博動能50（00404A），同樣難逃「出道即破發」的宿命，今日最低探至9.3元。

另一檔主攻美股的主動安聯美國科技（00402A）雖然第一天力守發行價，但在美台股市連動下跌的拖累下，第二日起也宣告失守，今日開盤最低來到9.34元，雖然盤中有試圖拉抬的買盤，但依舊在發行價之下苦苦掙扎。

法人指出，主動式ETF的精髓在於經理人的動態調整與汰弱留強，在台股從高檔急凍、擠泡沫的技術性回檔時期，這群剛募集完畢的新兵剛好在相對高點建倉，難免遇到震盪，但不論市價溢折價如何變化，最終仍須回歸ETF的淨值。

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