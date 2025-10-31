主動式ETF之王 00981A 比大盤更猛！單周狂飆７％作勢挑戰16元

台股示意圖。資料照



台股大盤近一周上漲超過2%，川習會落幕，台股今日盤中再站上28400點。其中一檔ETF比大盤還要猛，近一周狂漲超過7%！主動式ETF股王統一00981A，今日(10/31)盤中狂漲超過2%，漲幅居所有海內外股票型ETF的第一名，盤中股價一度直衝15.78元，距離16元大關再靠近一大步。

近來大豆成為貿易戰焦點，根據三竹股市App的ETF漲幅榜單，今日盤中漲幅前三名分別為黃金、白銀及大豆的原物料型ETF。統一00981A則緊跟其後，盤中漲幅一度飆至2.07%，力壓其他海內外股票型ETF。盤中漲幅第五名則是富邦台灣半導體(00892)，上漲約1.9%。

廣告 廣告

展望台股後續表現，投信法人表示，預期美聯準會將保持寬鬆貨幣政策一段時間，充沛的資金有望支撐股市表現。本次美股財報季，已有許多科技大廠宣布加大對AI的投資規模，並樂觀看待明年的資本支出及營收展望。

當今AI發展已成為台股成長的火車頭，在AI整體需求強勁的背景下，無論是輝達通用晶片、ASIC客製晶片領域，台廠皆扮演供應鏈核心角色，有機會收獲兩大AI領域的訂單進補，帶動台股企業獲利持續成長。

更多太報報導

台達電成外資亞太投組首選！目標價喊1400元但股價失守千元大關

橋水基金創辦人：黃金是最安全的貨幣! 曝部位比例不宜頻繁操作

AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀