主動式ETF半年達13檔 元大、復華與第一金年底跟進

（中央社記者曾仁凱台北17日電）今年是台灣主動式ETF元年，統計至10月底，已累積13檔主動式ETF，另外元大投信、復華投信、第一金投信等，也都宣布年底前加入戰局。

金管會去年底宣布開放主動式ETF後，台灣首檔主動式ETF主動野村台灣優選（00980A）於今年5月初掛牌上市，短短半年多，根據投信投顧公會截至10月底的最新統計，台灣累積已有13檔主動式ETF，其中包含5檔國內股票型、4檔跨國股票型，和4檔跨國債券型基金。

進入年底，更是重兵集結，元大投信今天宣布旗下首檔主動式ETF主動元大AI新經濟（00990A）將於11月24日展開募集。

元大投信為台灣ETF龍頭，旗下元大台灣50（0050）是台灣最老牌，也是規模最大的ETF，根據台灣證券交易所資料，0050最新資產規模達到新台幣8832億元。此次元大投信加入主動式ETF戰局，格外受到關注。

元大投信總經理陳沛宇今天表示，相較於去年高股息ETF領風騷，今年市值型ETF當道，他看好明年ETF市場將是百家爭鳴的一年。他分析，過去台灣ETF市場主要競爭以本土同業為主，隨著主動式ETF開放，今年很多外商資產管理公司開始投入台灣市場，預料整個市場、產品將會更加多元。

除了元大投信，復華投信上週召開記者會，宣布加入主動式ETF行列，旗下首檔主動式ETF復華未來50（00991A）已獲准募集，預計12月3日開募。

第一金投信旗下的第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），本月初也已獲准募集，預計12月15日起正式開募，第一金投信將成為首家投入主動式ETF戰場的官股投信。（編輯：張均懋）1141117