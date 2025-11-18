主動式ETF夯！00982A掛牌迄今漲3成、群益再推新兵！00992A於12月8日開募

主動群益科技創新ETF（00992A）12月8日開募，群益投信董事長賴政昇(右3)、總經理陳明輝(左3)、資深執行副總林慧玟(右2)、ETF及指數投資部主管張菁惠 (左2)、投研部主管陳沅易(左1)，及 00992A 經理人陳朝政(右1) 皆出席發表會。 圖：群益投信／提供

[Newtalk新聞] 今年來，金融市場雖飽受川普關稅之亂而震盪，但到了年終，全球各主要股市多數均繳出屢屢創高的佳績，台股更是如浴火鳳凰般，不但創新高，也邁向三萬點大關。

群益投信台股ETF研究團隊表示，一直以來有個迷思是：在台股創新高之際，投資人需不需要居高思危？

然而，在主動式台股ETF問世後，這題答案迎刃而解。主動式的操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，每日都可因應市場變化即時調整持股，以降低投組波動。整體而言，主動選股更能即時掌握科技創新的投資契機，在基本面支撐下，台股中長期仍偏多可期，建議可趁年底進場、及時參與 2026 年台灣科技股完整投資契機。

00982A 大漲逾三成！00992A 年底前搶問世

台股行情夯，今年甫問世的主動式台股ETF深受投資人喜愛。群益投信五月推出主動群益台灣強棒（00982A）後，其自掛牌迄今（18日）繳出 30.4% 的績效；趕在年底前，群益再推出全台首檔台股科技主動式ETF——主動群益科技創新ETF（00992A）。

這檔主動式ETF，風險屬性 RR5 級、採季配息，並自成立日起滿 60 日後，按每年一、四、七及十月除息，掛牌價為新台幣 10 元，並預定於 12 月 8 日展開募集。

據了解，00992A 操作上採取質、量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的好公司，加上以產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來判斷，是否屬於科技創新的強趨勢企業。

晶片、伺服器製造、AI 電力 科技股一把抓

值得一提的是，00992A 具「科技雷達選股」策略，不只是台積電（2330），只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機，全都會偵測入列。以 AI 供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A 持股橫跨 從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件及測試與系統整合等，還包括與 AI 基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。現階段，隨著美中關係緩解，加上 CSP 資本支出持續擴張、AI 算力需求快速成長，輝達（NVIDIA）股價的好表現，也將同步推升台股 AI 供應鏈上漲。

展望未來，陳朝政指出，12 月仍偏高機率降息，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。此外，觀察四大 CSP 近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期 AI 熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在 AI 族群輪動，2026 年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

