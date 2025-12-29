主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香

隨著台股再創新高，在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 股市示意圖

[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。

台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔）

此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。

今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理人篩選具備成長動能產業作為參與金馬行情、選舉行情工具。

據彭博資料統計，2026、2027 年台股企業獲利預估年增率分別達 23.2%、15.8%，續創歷史新高。主動第一金台股優ETF經理人張正中強調，台灣關鍵產業訂單滿載、獲利預期強勁，市場樂觀股市上攻底氣堅強，外銷訂單由 AI、資訊等科技產業驅動，主要研究機構預期 2026 年經濟成長率仍高達 3% 水準，符合各大券商對明年的加權指數正向預期。

張正中指出，台股多頭行情續揚猛攻，本月以來不僅由科技成長股帶領漲升氣勢，也出現金融股、中小型輪動接棒，挹注台股後市正向底氣。張正中持續看好，AI 供應鏈表現，台灣電子產業接住 AI 科技大升級潮商機，高階晶片、封裝測試、記憶體、伺服器、散熱、電源供應器等訂單能見度已到 2026 年底，AI關鍵產業台廠地位穩固，獲利成長可望持續升溫。

00994A 採順趨勢策略投資，及「Top Down」（由上而下選股），先鎖定強趨勢產業、最強勢個股，從台股市值前 500 強，挑選受惠產業趨勢、個股動能標的操作加減碼，第一大持股權重最高可達 30%，操作上更可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。該檔ETF成立日起滿 120 日（含）後，於每年 3、6、9 及 12 月起第 45 個營業日內每季分配收益。投資人除了參與台股行情，還有機會參與定期收益機會。

近期掛牌的主動式ETF小檔案

台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A），簡稱「主動台新優勢成長」

預計 2025 年12 月 30 日掛牌，採年配息，約於每年 10 月底評價後 35 個營業日內，首次配息最快要到 2027 年。經理費率：0.75%／年、保管費率：0.035%／年。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A），簡稱「主動群益科技創新」

預計 2025 年12 月 30 日掛牌，採季配息，基金成立滿 60 天後首次評價（預計在 2026 年 3 月底），約當每年1、4、7、10 月分配收益。經理費率：新臺幣 200 億元（含）以下 1.2% ；超過 200 億元（含）以上 1%、保管費率：0.035%／年。

第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），簡稱「主動第一金台股優」

預計 2026 年 1 月 7 日掛牌，採季配息，基金成立日起滿 120 日（含）後，每年 3、6、9 及 12 月起第 45 個營業日內分配收益，約當每年1、4、7、10 月。經理費率：0.7%／年、保管費率：0.035%／年。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

