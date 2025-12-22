主動式ETF新兵上陣！00990A掛牌半小時成交逾6萬張、上漲逾2％

元大投信首檔主動式 ETF「元大AI新經濟」（00990A）今（22）日掛牌上市，受惠於台股開盤大漲逾 400 點，盤中上漲逾 2%，最高觸及 10.02 元，上演蜜月行情，逾 6 萬張成交量，奪今日ETF成交王。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 元大投信首檔主動式 ETF「元大AI新經濟」（00990A）今（22）日掛牌上市，受惠於台股開盤大漲逾 400 點，盤中上漲逾 2%，最高觸及 10.02 元，上演蜜月行情，截至 9:35 分，逾 6 萬張成交量，超越上周掛牌的主動復華未來50（00991A）奪今日ETF成交王。

作為國內首檔純聚焦 AI 主題的主動式ETF，00990A 從多元化角度精選全球具 AI 營收潛力的成長企業，結合主動追求 AI 概念股超額報酬，及ETF交易便利優勢，助投資人積極參與 AI 新經濟成長機會。據投信官網的申購買回清單揭露，00990A 最新成分股數約 54 檔，美股持股數佔比 42 檔（54.06%）前兩大成分股分別為輝達（NVDA）跟谷歌母公司 Alphabet（GOOGL）；台股方面也涵蓋台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2838）、奇鋐（3017）等 4 檔（8.63%）；日韓股市韓國則共有 8 檔（0.95%）。

00990A 初次發行募集設有 200 億元額度上限，於 11 月 24 日至 28 日期間約累積募集 199.85 億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄。

元大投信指出，AI 發展已不僅止於話題，更無疑是現階段的科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了 AI 基建呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

00990A 為目前唯一以 AI 新經濟作為投資主題的主動式ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的AI 產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的 AI 新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普 500 指數等傳統指數，此時主動式ETF可突破此一限制，搶先進場布局。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注 AI 投資主題中「算力核心」、「資料傳輸與能源」，以及「AI 智慧應用」，完整涵蓋 AI 產業各發展階段，追蹤最值得投資的趨勢浪頭，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。但仍提醒 AI 新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

