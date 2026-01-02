主動式ETF新兵報到！想賺超額報酬一定要主動，台新投信推「00987A」搶AI供應鏈浪潮

在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

台股封關倒數計時，主動式ETF魅力不減，自5月第一檔主動ETF掛牌以來，僅台股主動ETF規模就達千億元，吸金實力驚人。台新投信再推臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A），於今(30)日掛牌上市，搶搭台股熱潮。

據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年，皆呈現月月正報酬。台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

廣告 廣告

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，台灣企業在半導體與 AI 供應鏈中扮演關鍵角色，隨著第三季財報表現亮眼，市場已上修明年獲利展望，預期台股企業獲利成長將超過兩成。這種強勁的基本面，將帶動台股進入一個「獲利成長」與「評價提升」雙重回升的良性循環。

除了目前市場熟知的AI伺服器與半導體外，機器人產業將成為下一個爆發性的成長動能。隨著特斯拉的重心從電動車轉向機器人開發，台灣相關零組件供應商正默默耕耘，雖然現階段營收貢獻尚未完全顯現，但預計在需求大幅釋放後，這些擁有減速器等核心技術的公司將會迅速冒出頭。魏永祥強調，成長性是決定股價倍數的關鍵，而台灣許多龍頭企業如晶圓代工、IC設計與光通訊等，過去兩年的表現其實完全不輸給美股七雄，顯示台灣成長股具備極高的上漲潛力。

針對投資工具的演進，台新投信認為今年是台灣主動式ETF的元年，不同於傳統被動追蹤指數，主動式ETF旨在創造超額報酬，同時保有ETF高透明度與交易便利的優勢。

展望後市，年底通常是理想的進場時機。根據過去15年的歷史數據顯示，年底進場的長期投資報酬率相當優異，且隔年往往伴隨資金行情。特別是隨著聯準會可能在明年持續降息，甚至為了配合美國政策而採取更積極的貨幣寬鬆步調，資金流動性將進一步支撐股市表現。台新投信定調，2026 年將是企業獲利與資金行情交織的一年。