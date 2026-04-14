主動式ETF新兵掛牌！00997A早盤強漲逾3% 三大王牌題材一次掌握

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

群益投信發行的主動群益美國增長（00997A）今（14）日掛牌，一早高點來到 10.65 元，截至上午 9:45 分，報 10.5 元，上漲 3.75%。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 自去年五月首發主動式ETF上市以來，迄今，市場中的發行檔數已超過 25 檔，數量更勝於同期間掛牌的被動式ETF檔數，儼然成為投資新寵；今（14）日，由群益投信發行的主動群益美國增長（00997A）掛牌，一早高點來到10.65 元，截至上午 9:45 分，暫報 10.5 元，上漲 3.75%。

00997A 是台灣首檔以美股全產業為布局範疇的主動式ETF，其透過三大王牌題材布局：掌握美股七巨頭、享受 AI 外溢效應之強勢科技增長股，以及非科技業之未來潛力增長股，力求更全面的網羅美股產業多元成長契機，並採取季配息機制。

廣告 廣告

群益投信主動式ETF研究團隊表示，金融市場瞬息萬變，今年來受到美國對等關稅雜音一度再現、美以伊衝突等干擾，為美股走勢增添波動，也更為突顯主動操作、彈性調整的重要性，主動式美股ETF正能滿足投資人需求。

有別於被動式美股ETF或先前已發行的主動式美股ETF，00997A 透過三大升級措施進一步增強投資優勢：

一、突破指數限制，大中小型股皆可布局，不受限於權值龍頭股，更能提前挖掘具成長利基的中小型股，強化超額報酬追求能力。

二、全產業皆為布局範疇，並著眼於三大王牌題材，包括美股七巨頭、強勢科技增長股、非科技業之未來潛力增長股，主動掌握美股多元增長行情。

三、透過動態調整，因應市況即時調節持股內容，靈活掌握美股脈動。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，近期美股雖受中東衝突影響而上下波動，不過基於美國經濟保有韌性，企業獲利有望延續強勁增長，市場共識預期 S&P500 企業首季的 EPS 成長率將保持雙位數水準，也樂觀預期後續季度的獲利成長有望加速，且獲利改善的情況並非限定於單一產業，而是產業廣度有所提升，對於美股中長期表現仍正向看待。

觀察 00997A 前十大持股中，可見到科技巨頭、記憶體、光通訊等強勢題材，包含：

希捷科技（STX）7.2%、魯門特姆（LITE）7.04%、泰瑞達（TER）6.43%、威騰電子（WDC）6.25%、Alphabet（GOOGL）5.02%、喜雅納（CIEN）4.44%、輝達（NVDA）4.13%、美光（MU）3.95%、晟碟（SNDK）3.88%，以及製作晶片的「T 型玻纖布」日本供應商的日東紡織（3110.JP）。

據金管會證期局有關《境外基金管理辦法》規定，若有基金名稱明確標示投資於「某個特定地區、市場或標的」（例如：日本基金、美國基金、新興市場基金），則該基金投資於該特定地區或市場的有價證券，應達基金淨資產價值的 60% 以上。然而，在實務上，這某方面給予經理人可以有一些彈性，去納入一小部分比例其他國家地區的供應鏈。

投資布局方面，吳承恕指出，在 AI 趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享 AI 商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

弘憶國際漲停背後 布局NVIDIA全球AI算力全售罄

續推「AI新十大建設」 賴清德：目標2040年前創造超過15兆元產值